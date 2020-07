BS-6 Honda Civic डीजल लॉन्च, 24000 रु तक बढ़ी कीमत; Hyundai Elantra से है मुकाबला

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने एक्जीक्यूटिव सेडान 10th जनेरेशन होंडा सिविक (Civic) का BS-6 डीजल वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. होंडा सिविक का पेट्रोल वेरिएंट मार्च 2019 में इसके लॉन्च होने के समय से ही BS-6 इंजन के साथ आ रहा है. नई सिविक BS-6 का डीजल वेरिएंट VX और ZX ट्रिम में उपलब्ध होगा. BS-6 होंडा सिविक डीजल की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमतें इस प्रकार हैं-

VX MT- 20,74,900 रुपये

ZX MT- 22,34,900 रुपये

BS4 Civic डीजल की एक्स शोरूम कीमत VX मॉडल के लिए 20.50 लाख और ZX मॉडल के लिए 22.30 लाख रुपये थी. अब BS6 वर्जन में ZX ट्रिम कीमत 4,000 रुपये और VX ट्रिम की कीमत 24000 रुपये बढ़ गई है. इंडियन मार्केट में होंडा सिविक का मुकाबला Hyundai Elantra से है.

सिविक का BS-6 डीजल वेरिएंट अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी सीरीज के 1.6 लीटर i-DTEC डीजल टर्बो इंजन से लैस है. यह इंजन 23.9 किमी/लीटर का माइलेज देता है. साथ ही यह इंजन 120 PS @ 4000 RPM की मैक्सिमम पावर के साथ 300 Nm @ 2000 R का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है.

सिविक होंडा का दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है. अपने आकर्षक स्पोर्टी डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, दमदार ड्राइविंग परफॉर्मेंस, सुरक्षा और प्रमुख तकनीकों में बदलाव एवं इनोवेशन के साथ ग्राहक को यह सेडान एक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती है.

राजेश गोयल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं डायरेक्टर, मार्केटिंग एवं सेल्स, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड का कहना है कि होंडा भारतीय बाजार में अपनी लेटेस्ट और एडवांस पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को लाने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी लोकप्रिय सेडान होंडा सिविक के BS-6 डीजल वेरिएंट की शुरुआत के साथ, हमारी पूरी सेडान सीरीज हमारे ग्राहकों की मांग पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों की पेशकश करेगी.

