Bounce का नया इनफिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 36,000 रुपये है शुरुआती कीमत, जानें डिटेल

Bounce Infinity Electric Scooter: इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंटल स्टार्टअप बाउंस (Bounce) ने आखिरकार भारत में अपने पहले इनफिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर (Infinity Electric Scooter) को लॉन्च कर दिया है. बाउंस इनफिनिटी के लिए बुकिंग पहले ही कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है. महज 499 रुपये की टोकन राशि के साथ आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक कर सकते हैं. वहीं, इसकी डिलीवरी 2022 की शुरुआत से शुरू होने की उम्मीद है. बाउंस का कहना है कि वह इनफिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ सर्विस के रूप में बैटरी का विकल्प भी पेश करेगी. इसके तहत ग्राहक बैटरी के बिना, किफायती कीमत पर स्कूटर खरीद सकते हैं और बिना किसी परेशानी के बाउंस के बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Bounce का नया इनफिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर दो दिसंबर को होगा लॉन्च, जानिए इस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की खूबियां

अगर आप बैटरी को सर्विस ऑप्शन के तौर पर चुनते हैं, तो ऐसे में आप बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर को 36,000 रुपये तक में खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान चुनना होगा, जिसका विवरण जल्द ही कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. वहीं, अगर आप इस स्कूटर को बैटरी और चार्जर के साथ खरीदते हैं, तो इसकी कीमत 68,999 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) हो जाएगी. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की अलग-अलग राज्यों में कीमतों की लिस्ट ऊपर की इमेज में देखी जा सकती हैं.

Life Certificate: पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब ये है डेडलाइन

(Article: Pradeep Shah)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.