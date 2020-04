जीरो पेमेंट पर ऑनलाइन बुक करें Renault की कार, लॉकडाउन में कंपनी दे रही मौका

अगर आप रेनॉ (Renault) की कार जैसे Duster, Triber या Kwid लेना चाहते हैं तो इसे जीरो अमाउंट पर ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है. इसके लिए कंपनी खास पेशकश ‘बुक ऑनलाइन पे लेटर’ लेकर आई है. कंपनी का यह ऑफर 30 अप्रैल 2020 तक है. रेनॉ के मुताबिक, ग्राहक घर बैठे-बैठे अपनी पसंदीदा रेनॉ कार ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. ऐसा जीरो अमाउंट पर किया जा सकता है. ग्राहक घर बैठे-बैठे ही अपना पसंदीदा मॉडल, वेरिएंट और कलर चुन सकते हैं.

रेनॉ की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन कार बुक कराने के लिए ग्राहक के ​पास दो विकल्प हैं- पहला जीरो अमाउंट पर बुकिंग और दूसरा 5000 रुपये के अमाउंट के साथ बुकिंग. अगर ग्राहक जीरो बुकिंग अमाउंट का विकल्प चुनता है, तो उसे पसंदीदा रेनॉ कार, उसका वेरिएंट, रंग, राज्य व शहर के आधार पर डीलर चुनकर अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होंगी. इसके बाद उसकी बुकिंग हो जाएगी.

Book online now and pay later for your favourite Renault without stepping out of your home. Visit https://t.co/aGLakdhJtV to choose your model, variant & colour preferences. Next, locate the nearest dealer, fill in your details and wait for us to get back to you. It’s that easy! pic.twitter.com/wycmG0nCcw

— Renault India (@RenaultIndia) April 10, 2020