Ola Electric Scooter: सिर्फ 499 रुपये में बुक होगा ओला का ई-स्कूटर! Ather 450X, TVS iQube को देगा कड़ी टक्कर

Ola Electric Scooter: ओला इलेक्ट्रिक ने आखिरकार अपने आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू कर दी है. वो भी सिर्फ 499 रुपये के रिफंडेबल डिपॉज़िट पर. माना जा रहा है कि यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलेगा. जानकारों का मानना है कि यह ओला का यह ई-स्कूटर फिलहाल भारतीय बाजार में बिक रहे ई-स्कूटर में बेस्ट समझे जाने वाले Ather 450X और TVS iQube को कड़ी टक्कर दे सकता है.

जो ग्राहक ओला का ये ई-स्कूटर बुक करना चाहते हैं, वे भारत में कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट olaelectric.com पर जाकर ऐसा कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि जो लोग ई-स्कूटर को अभी बुक करेंगे उन्हें डिलीवरी में प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दी जाएगी.

ओला इलेक्ट्रिक के ग्रुप सीईओ और चेयरमैन भाविश अग्रवाल हाल ही में अपने ई-स्कूटर के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां उजागर कर चुके हैं. उन्होंने तब एक टीज़र वीडियो को शेयर करके बताया था कि ओला के ई-स्कूटर में सेगमेंट के बाकी वाहनों के मुकाबले सीट के नीचे सबसे ज्यादा जगह मिलेगी. इसके अलावा इसमें मोबाइल-ऐप आधारित एक्सेस और सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेंज भी मिलेगी. अनुमान है कि यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलेगा.

Took this beauty for a spin! Goes 0-60 faster than you can read this tweet! Ready or not, a revolution is coming! #JoinTheRevolution @Olaelectric https://t.co/ZryubLLo6X pic.twitter.com/wPsch79Djf

ओला के ई-स्कूटर के बारे में अब तक जो जानकारियां मिली हैं, उनके मुताबिक यह सौ फीसदी LED लाइटिंग, फ्रंट डिस्क ब्रेक, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी खूबियों से लैस होगा. साथ ही इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा. बुकिंग की शुरुआत के साथ ही ओला के ई-स्कूटर के जल्द ही लॉन्च होने की संभावना बढ़ गई है. उम्मीद जा रही है कि इसकी कीमत 1 लाख रुपये के आसपास होगी. ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स की पूरी जानकारी और कीमत का खुलासा आने वाले दिनों में करेगी.

भारतीय बाजार में अभी मौजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एथर 450X (Ather 450X and) और टीवीएस आई क्यूब (TVS iQube) बेस्ट माने जाते हैं. उम्मीद की जा रही है कि ओला का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इन दोनों को कड़ी टक्कर दे सकता है.

इस नए एलान के बारे में बात करते हुए भाविश अग्रवाल ने कहा कि उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू होना भारत में इलेक्ट्रिक वेहिकल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि ओला का ई-स्कूटर अपने शानदार परफॉर्मेंस, टेक्नॉलजी, डिज़ाइन और आक्रामक प्राइज़िंग के जरिए देश को बेहतर और पर्यावरण के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ले जाने के प्रयासों को नई रफ्तार देगा. अग्रवाल ने यह भी कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वेहिकल के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बनने की पूरी क्षमता है और ओला इस प्रयास की अगुवाई करने को तैयार है.

(Story : Pradeep Shah)

