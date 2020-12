जनवरी 2021 से BMW कारें हो जाएंगी महंगी, 2% तक बढ़ेंगी कीमतें

BMW Car Price Hike: जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी BMW ने घोषणा की है कि वह जनवरी 2021 से भारत में अपने सभी मॉडल्स के दाम बढ़ाएगी. यह बढ़ोत्तरी 2 फीसदी तक होगी. BMW ग्रुप इंडिया ने बयान में कहा कि सभी BMW और MINI कारों के लिए नई कीमतें 4 जनवरी 2021 से प्रभावी होंगी. BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट विक्रम पवाह ने कहा कि कोरोनावायरस वाले इस अभूतपूर्व साल में कंपनी ने श्रेणी में बेस्ट प्रॉडक्ट और अनूठी सर्विसेज देने पर फोकस किया. 4 जनवरी से BMW ग्रुप इंडिया BMW और MINI कारों के लिए नई कीमतों की घोषणा करेगा. कारों की कीमतें 2 फीसदी तक बढ़ जाएंगी. ऐसा बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट के कारण किया जा रहा है.

BMW भारत में स्थानीय तौर पर उत्पादित 2 Series Gran Coupe, 3 Series, 3 Series Gran Turismo, 5 Series, 6 Series Gran Turismo, 7 Series, X1, X3, X4, X5, X7 और MINI Countryman कारों की बिक्री करती है. इसके अलावा कंपनी कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स (CBUs) के तौर पर देश में आयात होने वाली 8 Series Gran Coupe, X6, Z4, M2 Competition, M5 Competition, M8 Coupe, X3 M और X5 M को भी बेचती है. MINI डीलरशिप्स पर MINI 3-door, MINI 5-door, MINI Convertible, MINI Clubman और MINI John Cooper Works Hatch भी मौजूद हैं, जो CBUs रूट से आती हैं.

Year Ender: 2020 में भारत में लॉन्च हुईं 3 नई इलेक्ट्रिक कारें; Tata, MG और Mercedes-Benz ने लगाया दांव

BMW की प्रतिद्वंदी Audi भी एलान कर चुकी है कि वह 1 जनवरी 2021 से अपनी कारों की कीमतें 2 फीसदी तक बढ़ाएगी. इससे पहले Maruti Suzuki India, Renault India, Honda Cars, Mahindra & Mahindra और Ford India भी अपनी कारें अगले साल से महंगी होने की घोषणा कर चुकी हैं. टूव्हीलर कंपनियों में Hero MotoCorp अपने टूव्हीलर्स के दाम 1 जनवरी से 1500 रुपये तक बढ़ाने वाली है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.