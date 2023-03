BMW R18 Transcontinental क्रूजर बाइक लॉन्च, कीमत 31.50 लाख, चेक करें इंजन, फीचर समेत तमाम डिटेल

BMW R18 Transcontinental: BMW R18 के बेस वैरिएंट की कीमत 19.90 लाख रुपये, R 18 फर्स्ट एडिशन की कीमत 22.55 लाख रुपये और R18 क्लासिक फर्स्ट एडिशन की कीमत 24 लाख रुपये है.

फिलहाल BMW Motorrad कंपनी के भारतीय लाइन-अप में सबसे महंगी क्रूजर बाइक BMW R18 Transcontinental है.

BMW R18 Transcontinental launched in India: बीएमडब्ल्यू मोटरराड (BMW Motorrad) ने भारतीय बाजार में अपनी क्रूजर बाइक R18 Transcontinental 31.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च की. कंपनी के भारतीय लाइन-अप में सबसे महंगी बाइक अब R18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल हो चुकी है. इसके बेस वैरिएंट BMW R18 की कीमत 19.90 लाख रुपये, R 18 फर्स्ट एडिशन की कीमत 22.55 लाख रुपये और R18 क्लासिक फर्स्ट एडिशन की कीमत 24 लाख रुपये है. BMW R18 Transcontinental 5 कलर में हो सकती है – ब्लैक स्टॉर्म मेटैलिक (Black Storm Metallic), ग्रेविटी ब्लू मेटैलिक (Gravity Blue Metallic), मैनहट्टन मेटैलिक मैट (Manhattan Metallic Matte), ऑप्शन 719 मिनरल व्हाइट मेटैलिक (Option 719 Mineral White Metallic) और ऑप्शन 719 गैलेक्सी डस्ट मेटैलिक/टाइटन सिल्वर 2 मेटैलिक (Option 719 Galaxy Dust Metallic/Titan Silver 2 Metallic). BMW R18 Transcontinental इजंन BMW R18 Transcontinental क्रूजर बाइक में एयर और ऑयल-कूल्ड बॉक्सर 1,802cc इंजन दिया गया है. यह इंजन 91hp का पावर और 158Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है. बीएमडब्ल्यू R18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल में 3 राइडिंग मोड्स रेन (Rain), रोल (Roll ) और रॉक (Rock) शामिल है. निवेशक अलर्ट! डेट म्यूचुअल फंड पर लगेगा ज्यादा टैक्स, 1 अप्रैल से LTCG पर बड़ा बदलाव, क्या होगा असर? BMW R18 Transcontinental : ये है फीचर्स BMW R18 Transcontinental बाइक में विंडस्क्रीन (windscreen) के साथ हैंडलबार-माउंटेड फेयरिंग (large handlebar-mounted fairing) दिया गया है. इस क्रूजर बाइक में बॉडी कलर्ड पैनियर्स (body-coloured panniers), टॉपबॉक्स (topbox) और विंड डिफ्लेक्टर (wind deflectors) भी हैं. इसमें अलॉय व्हील्स (alloy wheels) और स्टैंडर्ड तौर पर पिलियन सीट (pillion seat) दी गई है. बीएमडब्ल्यू R18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल में 4 सर्कुलर एनालॉग गेज (circular analogue gauges) और 10.25-इंच की TFT स्क्रीन है. इसमें 6 स्पीकर और एक सबवूफर (subwoofer) के साथ मार्शल गोल्ड सीरीज़ स्टेज 2 साउंड सिस्टम (Marshall Gold Series Stage 2) दिया गया है जो इसे और खास बनाता है. खरीदार अपनी पसंद के अनुसार बीएमडब्ल्यू मोटरराड एक्सेसरीज का इस्तेमाल करके बाइक को और कस्टमाइज बना सकता है. अन्य स्टैंडर्ड फीचर में एक्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC) शामिल है जो रडार सेंसर- ऑटोमैटिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (Automatic Stability Control), डायनॉमिक इंजन ब्रेक कंट्रोल (Dynamic Engine Brake Control), हिल-स्टार्ट कंट्रोल (Hill-Start Control), कीलेस राइड (Keyless Ride) और एक एडैप्टिव LED हेडलैंप (adaptive LED headlamp) का इस्तेमाल करके इसके सामने वाहनों के अनुसार गति को समायोजित करता है. (Article: Arushi Rawat)

