BMW की पहली इलेक्ट्रिक कार BMW iX SUV भारत में लॉन्च, 1.15 करोड़ रुपये है शुरुआती कीमत, जानें इसकी खूबियां

BMW iX Electric SUV: लग्जरी कार बनाने वाली जर्मन कंपनी BMW ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दिया है. नई BMW iX इलेक्ट्रिक SUV को आज भारत में 1.15 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है. हालांकि, इस लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलीवरी अप्रैल 2022 में शुरू होगी. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से या अपने नजदीकी बीएमडब्ल्यू डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं. BMW की इस पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी को सीमित संख्या में CBU (कंप्लीट बिल्ट यूनिट) रूट से लाया गया है.

कंपनी ने नवंबर 2020 में नई BMW iX को ग्लोबली अनवेल किया था. यह BMW के विजन आईनेक्स्ट कॉन्सेप्ट SUV का प्रोडक्शन-स्पेक वर्जन है, जिसे पहली बार 2018 पेरिस मोटर शो में प्रदर्शित किया गया था. BMW iX को वैश्विक स्तर पर दो वेरिएंट में पेश किया गया है- iX xDrive 40 और iX xDrive 50. हालांकि, भारत में केवल इसके iX xDrive 40 वेरिएंट को लॉन्च किया गया है. xDrive 40 वेरिएंट, 326 hp पावर और 630 Nm पीक टार्क जनरेट करता है, वहीं xDrive 50 वेरिएंट की बात करें तो यह 523 hp पावर और 765 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा, xDrive 40 वेरिएंट 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 6.1 सेकंड का वक्त लेता है, जबकि xDrive 50 वेरिएंट को इसमें केवल 4.6 सेकंड का समय लगता है.

BMW iX में दो इलेक्ट्रिक मोटर (प्रत्येक एक्सल पर एक) मिलते हैं, वहीं एक ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड के रूप में पेश किया गया है, उनका इस्तेमाल प्योर रियर-व्हील-ड्राइव सेट-अप में भी किया जा सकता है. ड्राइविंग रेंज की बात करें तो, xDrive 40 में 425 किमी तक की ड्राइविंग रेंज का दावा किया गया है, वहीं, xDrive 50 एक बार चार्ज करने पर 611 किमी की दूरी तय कर सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि xDrive 40 में 76.6 kWh का बैटरी पैक मिलता है जबकि xDrive 50 में 105.2 kWh की बड़ी बैटरी होती है. 150 kW DC फास्ट चार्जर के ज़रिए, इंडिया-स्पेक iX xDrive 40 को केवल 31 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है.

इसके अलावा, 50 kW DC फास्ट चार्जर के ज़रिए, iX xDrive 40 को 73 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं, 11 kW AC वॉल बॉक्स चार्जर के ज़रिए इलेक्ट्रिक एसयूवी को पूरी तरह से चार्ज होने में लगभग 7 घंटे लगेंगे. फीचर्स की बात करें तो BMW iX में एक नया हेक्सागोनल स्टीयरिंग व्हील, एक 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक बड़ा 14.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, एक एचयूडी या हेड-अप डिस्प्ले समेत कई फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, इसे हाल ही में Euro NCAP में फुल 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. भारत में, नई BMW iX इलेक्ट्रिक SUV, Mercedes-Benz EQC, Audi e-tron, Jaguar I-PACE आदि को टक्कर देगी.

(Article: Shakti Nath Jha)

