BMW G 310 R और G 310 GS बाइक्स के बढ़े दाम, चेक करें नई प्राइस लिस्ट

BMW G 310 R, G 310 GS prices hiked: बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया (BMW Motorrad India) ने अपनी सबसे किफायती बाइक्स G 310 R और G 310 GS की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया है. इन बाइक्स को BS6 कंप्लायंस के साथ भारत में अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था और तब से, G 310 ट्विन्स की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है. यहां हमने बीएमडब्ल्यू G 310 R और G 310 GS बाइक्स की नई और पुरानी कीमतों की पूरी जानकारी दी है. 2022 Renault Kiger: रेनॉल्ट काइगर का अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत और फीचर्स समेत पूरी डिटेल BMW G 310 R, G 310 GS: नई और पुरानी कीमतें मॉडल नई कीमत पुरानी कीमत कीमत में अंतर BMW G 310 R 2.65 लाख रुपये 2.60 लाख रुपये 5 हजार रुपये BMW G 310 GS 3.05 लाख रुपये 3.00 लाख रुपये 5 हजार रुपये ऊपर टेबल में आप देख सकते हैं कि दोनों बाइक्स की कीमतों में 5,000 रुपये का इजाफा किया गया है. कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब बीएमडब्ल्यू G 310 R की कीमत अब 2.65 लाख रुपये है, वहीं G 310 GS की कीमत 3.05 लाख रुपये हो गई है. सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली में हैं. बीएमडब्ल्यू G 310 ट्विन्स को पहली बार भारत में वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था. हालांकि, 2020 में, इनमें कुछ अहम बदलाव किए गए. Tata Altroz DCA Fisrt Drive Review: शानदार माइलेज, बेहतरीन गियर बॉक्स और आरामदेह ड्राइविंग, जानिए टाटा ऑल्ट्रोज ऑटोमैटिक में और क्या है खास क्या है इन बाइक्स की खासियत दोनों बाइक्स में समान 313cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड/वाटर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है. यह मोटर 9,500 आरपीएम पर 33.5 एचपी की अधिकतम पावर और 7,500 आरपीएम पर 28 एनएम की अधिकतम टॉर्क का जनरेट करती है. इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. बीएमडब्ल्यू के जी 310 ट्विन्स को राइड-बाय-वायर थ्रॉटल टेक्नोलॉजी और बेहतर थ्रॉटल रेस्पॉन्स के लिए एक ‘इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल ग्रिप’ (इलेक्ट्रोमोटिव थ्रॉटल कंट्रोलर) भी मिलता है. दोनों बाइक्स में फ्रंट में USD फोर्क्स और रियर में प्री-लोड एडजस्टेबल मोनो-शॉक एब्जॉर्बर है. ब्रेकिंग ड्यूटी के लिए, इनमें स्टैंडर्ड के रूप में डुअल-चैनल ABS के साथ दोनों छोर पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं. (Article: Shakti Nath Jha)

