BMW ने भारत में लॉन्च किया X3 M स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल, 4.2 सेकंड में 0-100 km/h की रफ्तार; जानें कीमत व खासियत

जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी BMW ने भारतीय बाजार में अपने मिड साइज्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल (एसएवी) X3 M को पेश किया है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 99.9 लाख रुपये है. कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि इस मॉडल को एक उच्च प्रदर्शन वाली कार की जरूरत के अनुरूप डिजाइन किया गया है.

BMW X3 M पूर्ण निर्मित यूनिट (सीबीयू) के रूप में भारत आएगी. BMW X3 M में 3.0 लीटर, 6 सिलिंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 480 hp की मैक्सिमम पावर और 600 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में ड्राइवलॉजिक के साथ 8 स्पीड M स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन और नया M xDrive ऑल व्हीकल ड्राइव सिस्टम है. यह SAV केवल 4.2 सेकेंड्स में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 250 km/h है. गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन 9.12 km/l है.

कार के अंदर 12.3 इंच मल्टी फंक्शन टचस्क्रीन डिस्प्ले, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, हाई फाई स्पीकर सिस्टम और बीएमडब्ल्यू वर्चुअल असिस्टेंट, एंबियंट लाइटिंग, एम स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरैमिक सनरूफ जैसे फीचर्स प्रमुख हैं. इसके अलावा कार में बीएमडब्ल्यू हेड अप डिस्प्ले, एडेप्टिव एलईडी हैडलाइट्स, बीएमडब्ल्यू लाइव कॉकपिट प्रोफेशनल, हाई बीम असिस्टेंट और पार्किंग असिस्टेंट जैसे फीचर्स भी हैं.

BMW X3 M में फ्रंट, साइड व हेड एयरबैग्स, एम डायनैमिक मोड समेत डायनैमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, डायनैमिक ब्रेक कंट्रोल, ड्राई ब्रेकिंग फंक्शन, ब्रेकिंग फंक्शन के साथ क्रूज कंट्रोल, सिटी ब्रेकिंग फंक्शन के साथ कॉलिजन व पेडेस्ट्रियन वॉर्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

बीएमडब्ल्यू समूह भारत के अध्यक्ष विक्रम पावह ने कहा कि उच्च प्रदर्शन वाली मिड साइज एसएवी से इस खंड में हमारी उपस्थिति और मजबूत हो सकेगी. BMW X3 की सबसे बड़ी खासियत इसका नया विकसित पावरफुल इंजन और प्रगतिशील चैसिस टेक्नोलॉजी है. पवाह आगे कहते हैं कि यह व्हीकल लग्जरी और स्पोर्टिंग डायनैमिक्स के यूनीक कॉम्बिनेशन की पेशकश करता है. BMW X3 M ग्राहकों को एक उत्साहवर्धक, सुरक्षित और अनूठा ड्राइविंग अनुभव देती है. यह वर्ल्ड क्लास फीचर्स से लैस है, जो इस सेगमेंट में दूसरों से अलग बनाते हैं.

