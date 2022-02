BMW MINI Cooper SE इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च, एक बार चार्ज करने पर चलेगी 270 किमी, चेक करें कीमत समेत पूरी डिटेल

BMW MINI Cooper SE इलेक्ट्रिक हैचबैक को 11kW चार्जर के ज़रिए 2.5 घंटे में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं, 50kW DC फास्ट चार्जर इसे 36 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है.

बीएमडब्ल्यू (BMW) ने भारतीय बाजार में मिनी कूपर SE थ्री-डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक (MINI Cooper SE) को लॉन्च किया है.

BMW MINI Cooper SE: जर्मनी की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी बीएमडब्ल्यू (BMW) ने भारतीय बाजार में मिनी कूपर SE थ्री-डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक (MINI Cooper SE) को लॉन्च किया है. इस कार की शुरुआती कीमत 47.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. Cooper SE मिनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है और BMW iX के बाद भारतीय बाजार में BMW ग्रुप की दूसरी ऑल-इलेक्ट्रिक पेशकश है. इस इलेक्ट्रिक हैचबैक का पहला बैच नवंबर 2021 में 2 घंटे के भीतर पूरी तरह से बिक गया था. MINI ने घोषणा की है कि पहले बैच की डिलीवरी और दूसरे बैच के लिए बुकिंग मार्च 2022 में कंपनी की वेबसाइट पर शुरू होगी. Maruti New Baleno: मारुति की नई बलेनो में क्या है नया, देखें वीडियो में, कंपनी ने किए हैं अहम बदलाव नई MINI Cooper SE को साल 2019 में वैश्विक तौर पर पेश किया गया था. यह MINI की थ्री-डोर हैचबैक का इलेक्ट्रिक वैरिएंट है. पेट्रोल वैरिएंट की तुलना में यह इलेक्ट्रिक व्हीकल 145 किलोग्राम भारी है. डिजाइन की बात करें तो अन्य EV की तरह, Cooper SE की ग्रिल को एक स्मूथ बॉडी पैनल से बदल दिया गया है. बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पावाह ने लॉन्चिंग के मौके पर कहा, ‘‘देश में पिछले दस सालों से कारोबार करने के साथ मिनी इंडिया को कॉम्पैक्ट प्रीमियम कैटेगरी में पहली बार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार पेश करने पर गर्व है. Tata Motors ने लॉन्च किया अपने SUV मॉडलों का काजीरंगा एडिशन, जानें कीमत समेत पूरी डिटेल नई मिनी कूपर SE में क्या है खास इस थ्री-डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक में नए एयरो-ऑप्टिमाइज़्ड व्हील्स के साथ बाहर और अंदर दोनों तरफ नियॉन येलो एक्सेंट हैं.

पावरट्रेन की बात करें तो नए MINI Cooper SE में 32.6kWh लिथियम-आयन बैटरी मिलती है और कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 270 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है.

बैटरी पैक को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है जो 184 hp की शक्ति और 270 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. मिनी का दावा है कि नई Cooper SE 7.3 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम स्पीड 150 किमी प्रति घंटे है.

इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को 11kW चार्जर के ज़रिए 2.5 घंटे में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं, 50kW DC फास्ट चार्जर इसे 36 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है.

नई MINI Cooper SE के मुकाबले में भारत में फिलहाल कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए वर्तमान में यह भारत में बिक्री के लिए सबसे सस्ती लक्जरी इलेक्ट्रिक कार है. (Article: Shakti Nath Jha)

