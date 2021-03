BMW 220i Sport भारत में लांच, 37.9 लाख रु शुरुआती कीमत; महज 7.1 सेकंड में पकड़ लेगी 100 km/h की रफ्तार

जर्मन वाहन निर्माता कंपनी BMW Group की BMW 220i Sport 24 मार्च को देश भर में लांच हो गई है. स्थानीय रूप से चेन्नई में प्रोड्यूस की गई BMW 2 सीरीज ग्रां कूप के स्पोर्ट पेट्रोल वैरिएंट को देश भर के डीलरशिप के पास उपलब्ध करा दिया गया है. इसकी कीमत 37.9 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तय की गई है. हालांकि यह इंट्रोडक्टरी प्राइस है यानी कि कंपनी भविष्य में इसके दाम बढ़ा सकती है.

बीएमडब्ल्यू इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज के तहत ग्राहक बीएमडब्ल्यू 360˚के जरिए कस्टमाइज्ड और फ्लेक्सिबल फाइनेंसियल सॉल्यूशंस पा सकते हैं. इसके जरिए ग्राहकों को एक्सक्लूसिव फाइनेंसियल पैकेज मिलेगा. ग्राहक ड्यूरेशन व माइलेज के मुताबिक कई सर्विस प्लांस में चुन सकते हैं. पैकेज के तहत कंडीशन बेस्ड सर्विस (सीबीएस) और मेंटेनेंस वर्क शामिल है और प्लान की रेंज 3 वर्ष/40 हजार किमी से लेकर 10 वर्ष/ 2 लाख किमी तक है.

कार में सेफ्टो को लेकर ध्यान दिया गया है. इसमें छह एयरबैग्स, अटेंशिवनेस असिस्टेंस, ब्रेक एसिस्ट युक्त एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), एआरबी टेक्नोलॉजी (एक्यूटेटर कांटिगस व्हील स्लिप लिमिटेशन सिस्टम), डायनमिक ट्रैक्शन कंट्रोल (डीटीसी) व इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक कंट्रोल (ईडीएलसी) समेत डायनमिक स्टेबिलिटी कंट्रोस (डीएससी), कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल (सीबीसी), ऑटो होल्ड युक्त इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, साइड इंपैक्ट प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वेहिकल इम्मोबलाइजर और क्रैश सेंसर्स हैं. इसके अलावा इसमें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग और लोड फ्लोर के तहत इंटीग्रेटेड इमरजेंसी स्पेयर व्हील है.

