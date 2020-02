दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स बिल गेट्स (Bill Gates) ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार खरीदी है. यह Porsche Taycan है. Taycan पोर्शे की पहली ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है. इसे कंपनी ने सितंबर 2019 में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले में उतारा था. Taycan अमेरिका में तीन वेरिएंट Taycan 4S, Taycan Turbo और Taycan Turbo S में बिकती है.

Taycan Turbo की कीमत 150900 डॉलर यानी करीब 1.08 करोड़ रुपये है. वहीं Taycan Turbo S की कीमत 185,000 डॉलर यानी लगभग 1.32 करोड़ रुपये है. पोर्शे ने अक्टूबर 2019 में Taycan 4S मॉडल लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 1.03 लाख डॉलर है.

Taycan Turbo की प्रतिद्वंदी टेस्ला की इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान Model S कार की कीमत 1 लाख डॉलर यानी लगभग 71.88 लाख रुपये से शुरू है.

पोर्शे Taycan में 93 किलोवाट ऑवर लीथियम आयन बैटरी पैक है. कार में ड्युअल इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं. Taycan Turbo केवल 3 सेकंड में 616 हॉर्सपावर से 0-60 mph की रफ्तार पकड़ सकती है. Taycan Turbo S 750 हॉर्सपावर से केवल 2.6 सेकंड में 0-60 mph की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 161 mph है.

वहीं टेस्ला की Model S 2.5 सेकंड में 0-60 mph की रफ्तार पकड़ती है. Taycan Turbo की अनुमानित रेंज 201 मील है, Taycan Turbo S की अनुमानित रेंज 192 मील है. वहीं टेस्ला Model S 348 मील की दूरी तय करने में सक्षम है.

Volkswagen Tiguan Allspace 6 मार्च को होगी लॉन्च; Toyota Fortuner, Ford Endeavour से रहेगी टक्कर

टेकन में एडवांस्ड क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीफंक्शन स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील, पैनोरैमिक फिक्स्ड ग्लास रूफ, फोर पॉइंट एलईडी हैडलाइट्स जैसे फीचर हैं. Taycan के इंटीरियर में लेदर का इस्तेमाल नहीं हुआ है. इसकी सीट रिसाइकिल्ड मैटेरियल की बनी हैं. कार के अंदर डैशबोर्ड पर 10.9 इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले है, जिसमें वॉइस कंट्रोल फंक्शन भी है.

कार के अंदर फिजिकल बटन्स की जगह डिजिटल बटन हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 16.8 इंच कर्व्ड डिस्प्ले वाला है. कंट्रोल पैनल लाइट सिलेक्शन और चैसिस फंक्शंस के लिए डायरेक्ट टच कंट्रोल के साथ है. 8.4 इंच का सेंटर कंसोल कंट्रोल पैनल है, जो नेविगेशन, मीडिया, टेलिफोन, सेटिंग्स और एप्पल कार प्ले की एक्सेस उपलब्ध कराता है.

बिल गेट्स पहले भी कई बार पोर्शे की कई कारें खरीद चुके हैं. उनमें Porsche 911 सुपरकार भी शामिल है. Porsche 911 को गेट्स ने 1979 में खरीदा था, जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से पहली बार कमाई होना शुरू हुआ था. बाद में गेट्स ने Porsche 930 Turbo और दुर्लभ Porsche 959 स्पोर्ट्स कार को भी खरीदा. Porsche 959 के कुछ सौ मॉडल ही बने थे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.