किराये पर दिनभर के लिए ‘ड्राइवर’ के साथ मिलेगी बाइक, इन 6 शहरों में शुरू हुई Repido रेंटल सर्विस

बाइक टैक्सी सार्विस प्रोवाइडर Rapido ने देश के 6 प्रमुख शहरों में एक से अधिक ट्रिप के लिए रेंटल सर्विस (Rapido rental services) की शुरुआत की है. रेपिडो की यह सर्विस बेंगलुरू, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और जयपुर के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. रेपिडो रेंटल को एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे और छह घंटे के अलग-अलग पैकेज के तहत बुक किया जा सकता है. इस बुकिंग के साथ आपको एक डेडिकेटेड ‘Captain’ यानी रैपिडो ड्राइवर पार्टनर भी मिलेगा. यह आपके साथ पूरी ​ट्रिप पर आपको ले जाएगा.

कंपनी की तरफ से जारी बयान के अनुसार, इस बाइक टैक्सी रेंटल सर्विस के जरिए कंपनी ऐसे ग्राहकों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, जो अपने काम से अलग-अलग जगहों पर जाते हैं. ऐसे में वो अपनी जरूरत के अनुसार, एक बार में ही कई घंटे तक की बुकिंग कर सकेंगे. उन्हें बार-बार बाइक टैक्सी बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्हें दिन में सिर्फ एक बार बुकिंग करनी होगी और पूरी ट्रिप में ‘कैप्टन’ उनके साथ रहेगा.

रैपिडो के को-फाउंडर अरविंद संका का कहना है कि बीते कुछ महीने में मल्टीपल स्टॉप यानी कई जगहों पर काम के लिए रुकने का ट्रेंड़ बढ़ा है. ग्राहकों के बीच मल्टीस्टॉप, सस्ता और आसानी से उपलब्ध राइड की मांग बढ़ रही है. कंपनी की योजना आने वाले दिनों में इस रेंटल सर्विस को 100 शहरों तक ले जाने की है.

