1 जून से महंगा होगा आपकी बाइक और कार का इंश्योरेंस, जानिए किस गाड़ी के लिए कितना देना होगा प्रीमियम

Car Insurance New Rates : 1 जून 2022 से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम की दरों में इजाफा होने जा रहा है.

कोविड-19 के कारण वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम की दरें नहीं बढ़ाई गई थीं.

Bike, Car Insurance To Get Costly From 1st June 2022: आपकी बाइक या कार का इंश्योरेंस कराना अब और महंगा होने जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम की दरें 1 जून 2022 से बढ़ने वाली हैं. किसी भी मोटर वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना कानून के तहत जरूरी है. अगर आप कंपोजिट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो भी उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस शामिल रहता है. थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बढ़ोतरी की गई थी. लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में प्रीमियम की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था. किस गाड़ी का कितना होगा प्रीमियम? सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की तरफ से जारी एक गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून से लागू नई दरें इस प्रकार हैं – 1000 सीसी या उससे कम इंजन कैपेसिटी वाली प्राइवेट कार के थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के लिए अब साल में 2094 रुपये प्रीमियम देना होगा. अब तक इसके लिए 2072 रुपये देने पड़ते थे.

1000 सीसी से 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली प्राइवेट कारों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 3221 रुपये से बढ़ाकर 3416 रुपये कर दिया गया है.

1500 सीसी से ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाले प्राइवेट वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 7890 रुपये से बढ़ाकर 7897 रुपये किया गया है. कारों के लिए 3 साल के सिंगल प्रीमियम की दरें 1000 सीसी तक क्षमता वाली प्राइवेट कार के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 6521 रुपये रखा गया है.

1000 सीसी से 1500 सीसी तक की कार के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 10,640 रुपये होगा.

1500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले प्राइवेट व्हीकल के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 24,596 रुपये होगा. टू-व्हीलर के लिए प्रीमियम की दरें 150 सीसी से 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 1366 रुपये होगा.

350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए यह दर 2,804 रुपये रखी गई है. टू-व्हीलर के लिए 5 साल के सिंगल प्रीमियम की दरें 75 सीसी तक क्षमता वाले दोपहिया वाहन के लिए 2,901 रुपये

75 से 150 सीसी तक के टू-व्हीलर के लिए 3,851 रुपये

150 से 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन के लिए 7,365 रुपये

350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले टू-व्हीलर के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम 15,117 रुपये रखा गया है. EV के लिए प्रीमियम की नई दरें 30 KW तक की क्षमता वाले नए प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को 5,543 रुपये देकर 3 साल के इंश्योर कराया जा सकता है.

30 KW से 65 KW तक के ईवी के लिए 3 साल का प्रीमियम 9,044 रुपये होगा.

65 KW से ज्यादा क्षमता वाले ईवी के लिए तीन साल सिंगल प्रीमियम 20,907 रुपये होगा.

