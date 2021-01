January 2021 car discounts: महिंद्रा Alturas, Scorpio, XUV300 पर 2.2 लाख रुपये तक की छूट; चेक करें डिटेल

Mahindra January 2021 car discounts: कार कंपनियों की तरफ से नए साल में छूट और डिस्काउंट का सिलसिला जारी है. महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) भी इस रेस में शामिल हो गई और वह अपने करीब-करीब सभी माॅडल पर छूट दे रही है. यदि आप महिंद्रा एसयूपी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है. हालांकि कुछ डीलर्स ने यह पुष्टि की कि छूट केवल 2020 के माॅडल पर हैं. इसका मतलब यह हुआ कि दिसंबर 2020 में बने माॅडल पर आपको छूट मिलेगी. 2021 में यदि आप कोई माॅडल ले रहे हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा. उसे 2021 माॅडल ही माना जाएगा. अब अधिकांश डीलरशिप खुल चुके हैं इसलिए आप वहां जाकर पड़ताल करने के बाद कार बुकिंग कर सकते हैं.

महिंद्रा Alturas G4 पर 2.2 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है. इस एसयूवी के साथ 2.2 लाख रुपये का ऑफर मिल रहा है. इसके अलावा, 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस ऑफर में है. वहीं, यदि आप रजिस्टर्ड काॅरपोरेट हैं तो आपको 16,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा. इस तरह देखें तो शानदार फीचर और फुल साइज एसयूपी पर यह डिस्काउंट काफी आकर्षक हैं.

इसी तरह महिंद्रा XUV500 पर वेरिंट के आधार पर 20,000 रुपये तक की सीधी छूट मिल रही है. यदि आप अपनी मौजूदा कार को XUV500 के साथ एक्सचेंज करते हैं तो अतिरिक्त 20,000 रुपये का बोनस मिलेगा. इसके अलावा 4,500 रुपये का काॅरपोरेट डिस्काउंट भी है.

महिंद्रा XUV300 पर वेरिएंट के आधार पर 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट है. इस पर 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी है. महिंद्रा अल्ट्रोज के बाद सबसे अधिक कैश डिस्काउंट महिंद्रा के पोटफोलियो में सबसे छोटी कार XUV100 Nxt पर है. इस पर 40,000 की कैश छूट है. इसके अलावा 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी है.

इसके अलावा, अन्य लोकप्रिय कारों जैसेकि महिंद्रा बोलेरो, स्कार्पियो और मराजो पर भी छूट मिल रही है. चूंकि महिंद्रा थार फिलहाल हाॅट सेलिंग कार है, इसलिए इस पर कोई छूट नहीं है और न ही एक्सेसरीज पर कोई ऑफर है.

