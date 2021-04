Hyundai Kona EV, Aura, Santro पर मिल रही है 1.5 लाख रु तक की छूट, जानें डिटेल

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने अपनी बिक्री की संख्या को सालाना आधार पर दोगुना कर दिया है. इस मुकाम को पिछले महीने हासिल किया गया. कोरियाई कार बनाने वाली कंपनी ने इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए अप्रैल 2021 में अपनी कारों पर कई डिस्काउंट का एलान किया है. अगर आपकी हुंडई की कार इस अवधि के दौरान इनवॉयस हो रही है, तो ग्राहकों को बड़ा फायदा हो सकता है. उदाहरण के लिए, Hyundai Kona इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 1.5 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. कार की कीमत करीब 25 लाख रुपये है और इलेक्ट्रिक होने का साथ, ये कई बेनेफिट्स के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा डीलरों को एंट्री लेवल हुंडई कार Santro पर डिस्काउंट मिल रहे हैं.

Hyundai Santro कंपनी की सेल में कोई बढ़ोतरी करने वाली गाड़ी नहीं रही है. इसके बावजूद, कंपनी ग्राहकों को केवल छोटे डिस्काउंट दे रही है. उदाहरण के लिए, बेस Era ट्रिम पर, ग्राहकों को अब भी 10 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है.

अगर आप सीएनजी को चुनते हैं, तो 20 हजार रुपये का डिस्काउंट है. अगर आप लिस्टेड कंपनियों में से एक हैं, तो आपको 5 हजार रुपये की छूट दी जाएगी. इसके साथ 10 हजार रुपये के एक्सचेंज बोनस का भी ऑफर है. स्टाइलिश Hyundai Grand i10 Nios पर ज्यादा 30 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. हालांकि, यह केवल टू टरबो पेट्रोल ट्रिम के लिए है, जो उपलब्ध हैं. सेंट्रो पर एक्सचेंज और कॉरपोरेट स्कीम्स भी उपलब्ध हैं. इसके अलावा, रेगुलर पेट्रोल औक डीजल वेरिएंट्स पर 10 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट मिलेगा.

Covid-19 के चलते ऑटो सेक्टर पर दिखी मंदी, FY21 में 13.6% घटी गाड़ियों की बिक्री: SIAM

Nios, Aura के बूटेड वर्जन पर भी समान बेनेफिट्स मिल रहे हैं. नई लॉन्च की गई Hyundai i20 केवल 10 हजार रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ आती है. इस पर पांच हजार रुपये के कॉरपोरेट बेनेफिट्स भी उपलब्ध हैं. हालांकि, ये कुछ केवल कुछ वेरिएंट्स पर ही हैं. Creta, Tucson, Elantra या Verna पर भी कोई डिस्काउंट नहीं चल रहे हैं.

Hyundai जल्द Alcazar SUV को लॉन्च करेगी, जो 6 या 7 सीटों के साथ उपलब्ध होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.