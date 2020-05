महिंद्रा की कारों पर 2.5 लाख तक का भारी डिस्काउंट; Scorpio, XUV500 पर भी है छूट

भारतीय ऑटो कंपनियां करीब दो महीने उत्पादन में रुकावट आने के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग दोबारा शुरू कर रही हैं. नई लॉकडाउन गाइडलाइंस में रियायतें देने और कंपनियों को कार बनाने की मंजूरी मिलने के साथ डीलर खरीदारों के बीच एक सकारात्मक माहौल बनाना चाहते हैं. इसलिए वे डिस्काउंट लेकर आए हैं. महिंद्रा के डीलर मई में अपनी ज्यादातर गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट पेश कर रहे हैं जिसके तहत कैश बेनेफिट्स और एक्सचेंज ऑफर मौजूद हैं.

इस समय Mahindra XUV500 को खरीदने पर आपको महिंद्रा डीलर्स से सबसे कम कैश बेनेफिट्स का लाभ मिलेगा. डीलर 55,000 रुपये के कैश बेनेफिट के साथ मौजूदा कार के लिए अतिरिक्त 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस दे रहे हैं. Scorpio और KUV100 दोनों पर 65,000 रुपये का कैश बेनेफिट और क्रमश: 35,000 रुपये और 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है.

Maruti Suzuki Vitara Brezza और Hyundai Venue की प्रतिद्वंद्वी Mahindra XUV300 को 70,000 रुपये के बड़े कैशबैक और 45,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ खरीदा जा सकता है. महिंद्रा डीलर सबसे बड़ा डिस्काउंट इस महीने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी Alturas पर दे रहे हैं. कैशबैक ऑफर्स के तौर पर कुछ डीलरशिप 2.5 लाख रुपये तक पेश कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त व्यक्ति Alturas पर 50,000 रुपये के एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी उठा सकता है जो इस गाड़ी पर मौजूद कुल डिस्काउंट को 3 लाख रुपये तक ला देता है.

महिंदा डीलरशिप के ऑफर्स इस महीने के आखिर तक उपलब्ध रह सकते हैं. महिंद्रा ने हाल ही में अपना ऑनलाइन कार खरीदने और सर्विस प्लेटफॉर्म पेश किया था जिससे ग्राहक को अपने घर बैठकर खरीदने, मरम्मत और सर्विस का विस्तृत अनुभव मिलता है. महिद्रा द्वारा पहले किए गए एलानों के मुताबिक ये डिस्काउंट उसके खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ऑफर किए जाएंगे.

