BGauss D15 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, सिंगल चार्ज में चलेगा 115 किमी, जानिए इसकी खूबियां

कंपनी का दावा है कि स्पोर्ट्स मोड में यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 7 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है.

RR Global द्वारा समर्थित इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी BGauss ने भारत में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है.

BGauss D15 electric scooter: RR Global द्वारा समर्थित इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी BGauss ने भारत में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है. BGauss D15 सीरीज के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को 99,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर (एक्स-शोरूम) लॉन्च किया गया है. यह कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इसके पहले कंपनी ने BGauss B8 और A2 इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में पेश किया है. 2023 Range Rover Sport भारत में पेश, शुरुआती कीमत 1.64 करोड़, चेक करें डिटेल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या है खास BGauss D15 सीरीज इलेक्ट्रिक स्कूटर 3.2 kWh रिमूवेबल Li-ion बैटरी के साथ आता है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कपल्ड हैं. हालांकि, पावर और टॉर्क से जुड़े आंकड़े सामने नहीं आए हैं. कंपनी का दावा है कि स्पोर्ट्स मोड में यह स्कूटर 7 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. इस स्कूटर में दो राइडिंग मोड, इको और स्पोर्ट भी मिलते हैं. कंपनी का कहना है यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 115 किमी की दूरी तय कर सकती है. मिलेंगे ये फीचर्स फीचर्स की बात करें तो इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, SMS और कॉल अलर्ट, मोबाइल चार्जिंग के लिए एक यूएसबी पोर्ट के साथ एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. नए BGauss D15i की कीमत 99,999 रुपये रखी गई है, जबकि D15 Pro की एक्स-शोरूम कीमत 1.15 लाख रुपये है. इसके लिए बुकिंग अब शुरू हो गई है और कोई भी इसे अपने नजदीकी डीलरशिप पर ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकता है. Biological E ने घटाए अपनी कोविड-19 वैक्सीन Corbevax के दाम, जानिए नई कीमत कंपनी का बयान लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए BGAUSS Auto Pvt. Ltd के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, “हम 100% मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर BG D15 को लॉन्च करने के लिए उत्साहित हैं. इसे पुणे में हमारी इन-हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है. हम भारत में ईवी क्रांति में सबसे आगे रहने के लिए हाई- परफॉर्मेंस, सेफ और इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदान करने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध हैं.” (Shakti Nath Jha)

