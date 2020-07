1 लाख से कम कीमत में चाहिए दमदार BS-6 बाइक, 160cc इंजन में ये हैं ऑप्शन

टूव्हीलर कंपनियां लंबे समय से बाइक्स में 150cc इंजन क्लास को उच्च क्षमता वाले इंजन क्लास से रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हैं. कुछ टूव्हीलर कंपनियां इसमें सफल भी हो गई हैं. हालांकि 160cc मोटरसाइकिल, 150cc मोटरसाइकिल से कुछ महंगी पड़ेगी. हालांकि इन्हें 1 लाख रुपये से कम एक्स शोरूम कीमत में खरीदा जा सकता है. अगर आप 160cc BS6 बाइक खरीदना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये से कम में बजाज, हीरो और होंडा के नए 160cc BS6 मॉडल उपलब्ध हैं.

होंडा यूनिकॉर्न के BS6 वर्जन को फरवरी में लॉन्च किया गया था. इसकी एक्स शोरूम कीमत बढ़कर 94,548 रुपये हो गई है. Unicorn BS6 का 162.7 cc, 4 स्ट्रोक HET इंजन 7500 rpm पर 12.9hp पावर और 5500 rpm पर 14 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 5 स्पीड ट्रांसमिशन और PGM- FI फ्यूल सिस्टम है.

नई हीरो एक्सट्रीम 160R के ‘फ्रंट डिस्क विद सिंगल चैनल ABS’ वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 99950 रुपये है. ‘डबल डिस्क विद सिंगल ​चैनल ABS’ वेरिएंट की कीमत 103500 रुपये है. बाइक में 160cc एयर कूल्ड, BS-6 इंजन है. साथ में XSens टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है. बाइक का इंजन 15 BHP पावर और 14Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Xtreme 160R 4.7 सेकेंड्स में 0-60 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है.

बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट BS6 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत बढ़कर 95891 रुपये हो गई है. इस बाइक का का 2 वाल्व यूनिट एयरकूल्ड इंजन बीएस4 मॉडल के जैसे ही 15hp पावर जनरेट करता है. हालांकि टॉर्क 0.3 Nm घटकर 13.7Nm हो गया है. गियरबॉक्स 5 स्पीड यूनिट है. फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी दिया गया है.

