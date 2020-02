Auto Expo 2020: इन 10 कॉन्सेप्ट कारों का दिखा जलवा, फ्यूचर में सड़कों पर भरेंगी फर्राटा

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2020 (Auto Expo 2020) में कई कार कंपनियों ने शिरकत की. इनमें मारुति सुजुकी, हुंडई, रेनॉ, स्कोडा, फॉक्सवैगन, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज जैसी पुरानी दिग्गजों के अलावा चीन की जीडब्ल्यूएम, हायमा जैसी नई कंपनियां भी ​शामिल रहीं. ईवेंट में कार कंपनियों ने एक ओर कुछ प्रॉडक्ट लॉन्च किए तो दूसरी ओर कॉन्सेप्ट कारों के रूप में फ्यूचर व्हीकल्स की झलक भी दिखाई. आइए जानते हैं ऑटो एक्सपो 2020 में खासी चर्चा में रहीं ऐसी ही कुछ कॉन्सेप्ट कारों के बारे में…

1991 में टाटा मोटर्स एक थ्री डोर एसयूवी की बिक्री करती थी, जिसका नाम Tata Sierra था. साल 2000 में कंपनी ने Sierra को बंद कर दिया. अब कंपनी इस नाम को फिर से जिंदा करने वाली है. नई Sierra इलेक्ट्रिक होगी और यह कंपनी के ALFA आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो सकती है.

HBX कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 2019 जेनेवा मोटर शो में शोकेस किया गया था. HBX एक माइक्रो एसयूवी होगी और भारतीय बाजार में इसके लॉन्च होने पर इसकी टक्कर रेनॉ क्विड और मारुति सुजुकी एस्प्रेसो से होगी. अभी तक टाटा मोटर्स ने HBX कॉन्सेप्ट का नाम कन्फर्म नहीं किया है लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इसे Hornbill नाम दिया जा सकता है. HBX कॉन्सेप्ट भी टाटा के अल्फा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 1.2 लीटर 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन मिल सकता है.

मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो 2020 में कॉन्सेप्ट डिजाइन Futuro-E की झलक दिखाई. इसके इलेक्ट्रिक कार होने की संभावना है. यह एक कूपे स्टाइल एसयूवी जैसी है. फ्रंट में स्लीक एलईडी हैडलैंप्स और रियर में रैप अराउंड टेल लैंप्स हैं. कार के अंदर स्क्वैयर स्टीयरिंग व्हील दी गई है.

किया मोटर्स का भारत में तीसरा प्रॉडक्ट एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, जिसकी टक्कर मारुति विटारा ब्रेजा और हुंडई वेन्यू से होगी. ऑटो एक्सपो में किया ने सोनेट कॉन्सेप्ट को शोकेस किया. यह 2020 की दूसरी छमाही में भारत में लॉन्च हो सकती है. संभावना है कि किया सोनेट में हुंडई वेन्यू वाला 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है.

Mahindra Funster कॉन्सेप्ट एक इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल एसयूवी है. यह कॉन्सेप्ट कार फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए महिन्द्रा के नए प्लेटफॉर्म MESMA पर बेस्ड है. MESMA यानी महिन्द्रा इलेक्ट्रिक स्केलेबल मॉड्युलर आर्किटेक्चर. Funster में 59.2kWh बैटरी पैक है, जो 520 किमी तक की रेंज उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए. कार में दो इलेक्ट्रिक मोटर हैं. महिन्द्रा का दावा है कि Funster 5 सेकंड के अंदर 0-100kmph की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है.

चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली है. कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2020 में एलान किया है कि वह 2021 में दो ब्रांड्स के साथ भारत में कदम रखेगी. GWM भारत में HAVAL एसयूवी और GWM ईवी ब्रांड्स के साथ उतरेगी. कंपनी ने ईवेंट में अपने हैवल कॉन्सेप्ट एच का ग्लोबल प्रीमियर किया. साथ ही कॉन्सेप्ट व्हीकल- विजन 2025 को भारत में पेश किया. कंपनी ने जो अन्य मॉडल्स शोकेस किए, उनमें हैवल ब्रांड के तहत H9, F7, F7x, F5 और GWM ईवी ब्रांड के तहत आईक्यू व आर1 रहे.

फॉक्सवैगन इंडिया ने ID. CROZZ इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट को अनवील किया. यह कंपनी के मॉड्युलर इलेक्ट्रिक ड्राइव मैट्रिक्स (MEB) पर बेस्ड है और एसयूवी व 4 डोर कूपे का कॉम्बिनेशन है. ID. CROZZ की बैटरी केवल 30 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 225kW की पावर डिलीवर करती है. कार की टॉप स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है और यह सिंगल चार्ज पर 500 किमी तक जा सकती है.

रेनॉ ने अपनी इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कॉन्सेप्ट कार “Symbioz” को ईवेंट में शोकेस किया. इसे सबसे पहले 2017 में Frankfurt Motor Show में दिखाया गया था. यह बिना ड्राइवर के चलने वाली कार है. इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर हैं. Symbioz कॉन्सेप्ट में मल्टी सेंस के साथ 3.0 सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्राइवर को अपनी पसंद का ड्राइविंग मोड चुनने में मदद करता है. इसमें तीन ड्राइविंग मोड classic, dynamic और AD दिए गए हैं.

Auto Expo 2020 में स्कोडा ने कई व्हीकल शोकेस किए हैं. इनमें से एक Vision IN कॉन्सेप्ट है. इसे 2020 में ही कंपनी के 2.0 प्रॉजेक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा. इसके कॉन्सेप्ट में क्रोम फिनिश्ड ग्रिल और स्प्लिट प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स हैं. रियर में एलईडी टेललैंप्स हैं. इस कॉन्सेप्ट कार का प्रॉडक्शन वर्जन 1.5 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगा और 150 एचपी पावर जनरेट कर सकेगा.

