Benelli 502C भारत में गुरुवार को होगी लॉन्च, 500cc का इंजन; जानें स्पेसिफिकेशन्स

Benelli 502C India Launch: Benelli इंडिया गुरुवार को नया टू-व्हीलर Benelli 502C क्रूजर लॉन्च करेगी. यह बाइक बनाने वाली कंपनी के लिए नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, क्योंकि वह क्रूजर सेगमेंट में प्रवेश कर रही है. इसकी बुकिंग को कुछ दिन पहले शुरू किया गया था और कीमत करीब 5.4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसमें 500cc की इंजन है. यह 47.5hp की पावर और 46Nm देती है. 6 स्पीड का गियरबॉक्स इस मोटर के साथ है.

Benelli ने Ducati से इसके लिए काफी प्रेरणा ली है. 502C का स्टाइल Diavel 1260S के समान है. फर्स्ट जनरेशन की तरह LED हेडलाइट, बॉडी पैनल और रियर स्टाइलिंग भी मिलती-जुलती है. फीचर्स की बात करें, तो फ्रंट पर USD फोर्क्स है, जबकि रियर में प्री-लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक है. इंस्ट्रूमेंट कंसोल पूरी तरह डिजिटल है. फ्रंट में डबल डिस्क हैं, जबकि रियर में सिंगल डिस्क दिया गया है. दोनों ब्रेक में ABS मौजूद है.

502C का मुकाबला Kawasaki Vulcan S से रहेगा. Kawasaki Vulcan S में ज्यादा पावर आउटपुट है. और जापानी बाइक कंपनी की भारत में Benelli के मुकाबले ज्यादा मौजूदगी है. यह देखना रोचक होगा कि Benelli अपने प्रतिसपर्धा के साथ कैसे मुकाबला करती है.

