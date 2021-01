पुरानी गाड़ियों पर लगेगा ‘ग्रीन टैक्स’! रोड टैक्स का 25 फीसदी तक देनी पड़ सकती है लेवी

‘Green Tax’ on old vehicles: पर्यावरण की चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने की तैयारी में है. केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली पुरानी गाड़ियों पर ‘ग्रीन टैक्स’ के रूप में लेवी लगाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव को परामर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा. इसके बाद इसे औपचारिक रूप से नोटिफाई किया जाएगा.

सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 8 साल से पुराने ट्रांसपोर्ट गागड़यों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स का 10 से 25 फीसदी की दर से ग्रीन टैक्स चार्ज किया जा सकता है.

Transport vehicles older than 8 years could be charged Green Tax at the time of renewal of fitness certificate, at the rate of 10% to 25% of road tax: Ministry of Road Transport & Highways https://t.co/Ptmt6EWXLa

