Cheap Car Loan : अब सिर्फ 7% इंटरेस्ट पर मिलेगा कार लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा ने घटाई ब्याज दर, प्रॉसेसिंग फीस में भी कटौती

Bank of Baroda ने कार लोन की ब्याज दरें घटाने के साथ ही प्रॉसेसिंग फीस भी घटाकर 1500 रुपये+GST कर दी है. यह पेशकश 30 जून तक के लिए है.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेकेंड हैंड कारों के लोन और टू-व्हीलर लोन पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.

Car Loan At 7% From Bank of Baroda : अगर आप लोन लेकर कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब आप महज 7 फीसदी की कम ब्याज दर पर कार लोन ले सकते हैं. वो भी एक सरकारी बैंक से. इतनी कम ब्याज दर पर कार लोन की यह ताजा पेशकश बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से की गई है. बैंक ने सोमवार को अपनी ब्याज दर में कटौती का एलान किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 मई को अपने कार लोन की ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती का एलान किया है. कार लोन के लिए बैंक की नई न्यूनतम ब्याज दर अब 7.25 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दी गई है. इतना ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कार लोन की प्रोसेसिंग फीस में भी कटौती कर दी है. अब कार लोन के लिए आवेदन करने वाले सभी उपभोक्ताओं को सिर्फ 1500+GST के फिक्स रेट से प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी. लेकिन प्रॉसेसिंग फीस में इस विशेष छूट का फायदा उठाना है, तो आपको जल्दी करनी होगी, क्योंकि यह खास रियायत 30 जून 2022 तक ही उपलब्ध है. बैंक ने इस बारे में जारी बयान में बताया है कि कार लोन पर नई घटी हुई ब्याज दर और प्रॉसेसिंग फीस सिर्फ नई कारों की खरीद के लिए ही उपलब्ध होगी. 7 फीसदी की दर मिनिमम रेट है, किस उपभोक्ता को किस रेट पर लोन मिलेगा यह उसके क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर होगा. बैंक के जनरल मैनेजर एचटी सोलंकी ने कहा कि कार लोन और प्रॉसेसिंग फीस में कटौती से कंज्यूमर्स के लिए अपनी पसंद की नई कार खरीदना पहले से ज्यादा आसान और अफोर्डेबल हो जाएगा. बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि सेकेंड हैंड कारों के लोन और टू-व्हीलर लोन पर लागू ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले महीने ही होम लोन की ब्याज दरों में भी कटौती की थी. बैंक ने होम लोन पर लिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट को 6.75 फीसदी से घटाकर 6.50 फीसदी कर दिया था. कार लोन की तरह ही होम लोन की नई घटी हुई दरें भी 30 जून 2022 तक के लिए ही लागू हैं. होम लोन के मामले में भी ब्याज की दर का अंतिम फैसला लोन लेने वाले के क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर ही किया जाएगा.

