खरीदनी है Toyota की इनोवा या फॉर्च्युनर, Bank of Baroda करेगी 90% फाइनेंसिंग

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) के बीच एक समझौता हुआ है. यह समझौता ग्राहकों और डीलरों को फाइनेंसिंग विकल्प उपलब्ध कराने के लिए है. बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, टीकेएम की पूरी वाहन श्रृंखला की बिक्री के दौरान फाइनेंसिंग उपलब्ध कराने वाले तरजीही विकल्प में शामिल होगा.

इस नयी सेवा में ग्राहकों को वाहन की कीमत की 90 फीसदी तक फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. उन्हें 84 माह की लंबी भुगतान अवधि मिलेगी. इसमें समय पूर्व भुगतान और दूसरे शुल्क भी लागू नहीं होंगे.

BoB के कार्यकारी निदेशक विक्रमादित्य सिंह खिची ने इस बारे में कहा कि इससे बैंक को खुदरा वाहन ऋण बाजार में विस्तार करने में मदद मिलेगी. इससे हमारे और टोयोटा के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी. यह साझेदारी MSME सेगमेंट को डीलर फाइनेंस प्रोग्राम से और रिटेल सेगमेंट को ऑटो लोन फाइनेंस से बढ़ावा देगी. साथ ही डीलर्स को अन्य बैंक प्रॉडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग का भी अवसर देगी.

हाल ही में टाटा मोटर्स ने यात्री गाड़ियों की फाइनेंसिग के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत कंपनी ने दो योजनाएं लांच की है. एक है Gradual Step Up Scheme और दूसरी TML Flexi Drive Scheme. टाटा मोटर्स की योजना इस फेस्टिव सीजन में अपने प्रॉड्क्टस की बिक्री को बढ़ाना है. यह योजना इस साल नवंबर के अंत तक रहेगी और यह कंपनी की सभी BS6 रेंज की कारों और एस यू वी के साथ कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी लागू है. इस बारे में अधिक पढ़ें…टाटा मोटर्स का ऑफर, कम EMI पर दे रही कार खरीदने का ऑफर

