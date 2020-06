2 दशक, 12 कहानियां! Bajaj Pulsar ऐसे बदलती गई, आज 65 से ज्यादा देशों में है फेवरेट

Bajaj Pulsar के इंडियन टूव्हीलर मार्केट में 18 साल पूरे हो चुके हैं. लगभग दो दशक पहले अक्टूबर 2001 में बजाज ऑटो ने एक बोल्ड कदम उठाते हुए मस्क्युलर लुक वाली पल्सर को लॉन्च किया था. युवाओं के ​बीच इसे खासा पसंद किया गया. गुजरे 18 सालों में पल्सर रेंज में कई मॉडल्स आए और कई बदलाव भी हुए. इस बाइक के कुछ फीचर्स तो ऐसे रहे, जिन्हें भारतीयों ने पहली बार देखा.

आज 18 सालों बाद भी बजाज पल्सर रेंज की बिक्री मजबूत है. यह दर्शाता है कि यह बाइक अभी भी भारतीयों की पसंद बनी हुई है. पिछले 18 सालों में पल्सर ब्रांड ने पूरी दुनिया में 1.25 करोड़ खरीदार जोड़े हैं. देश के अंदर इस दौरान 97.1 लाख पल्सर बिकी हैं, वहीं विदेश में इसकी बिक्री 28.3 लाख यूनिट रही है. पल्सर 65 से अधिक देशों में बिकी रही है.

अभी पल्सर बाइक्स देश के हर प्रदेश में काफी लोकप्रिय हैं. सबसे अधिक बिक्री तमिलनाडु में होती है. इस सीरीज में देश में सबसे अधिक बिक्री पल्सर 150 वेरिएंट की हुई है और यह अभी भी हाथोंहाथ ली जा रही है. इसकी वजह समय-समय पर इसमें दिए गए अपडेट्स हैं. इस वक्त पल्सर लाइनअप में 9 मॉडल हैं. इनमें 125cc से लेकर 220cc तक का इंजन है. भारत में स्पोर्ट्स बाइक सेगेमेंट में पल्सर सीरीज का मार्केट शेयर 42 फीसदी है. आइए डालते हैं एक नजर बजाज पल्सर के अब तक के सफर पर …

सबसे पहले लॉन्च हुई पल्सर बाइक में ट्रेडिशनल राउंडेड हैडलैंप थीं. बाइक में 150/180cc, 2 वॉल्व, एयर कूल्ड, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक यूनिट इंजन था. यह 12/15 hp पावर जनरेट करता था.

पल्सर में जो पहला सबसे बड़ा अपग्रेड दिया गया, वह हैडलैंप को अधिक आकर्षक लुक देना और ट्विन पायलट लैंप्स का रहा. पल्सर के इस मॉडल में बजाज की DTS-i डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन टेक्नोलॉजी को पहली बार पेश किया गया. इसकी मदद से पावर आउटपुट बढ़ा.

2004 में बजाज पल्सर में 17 अलॉय व्हील्स एड किए गए. बेहतर कंफर्ट के लिए रियर में ट्विन नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए. इसके अलावा पल्सर 180 को ऑल ब्लैक थीम मिली.

2006 में पल्सर को जो अपडेट मिले, वे सबसे बड़े अपडेट्स में शामिल हैं. ये अपडेट थे ऑल डिजिटल स्पीडोमीटर और इंजन किल स्विच की पेशकश. अंधेरे में ​बेहतर सुविधा के लिए बैकलिट स्विच एड किए गए, सेल्फ कैंसिलिंग और अधिक फ्लेक्सिबल टर्न इंडीकेटर्स दिए गए, अधिक शार्प ‘वुल्फ आइड’ ट्विन पायलट लैंप्स और RPM शिफ्ट लाइट को एड किया गया.

2007 में ऑयल कूल्ड इंजन और ज्यादा मस्क्युलर स्टाइलिंग के साथ पल्सर 200 लॉन्च हुई. इसके अलावा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ पल्सर 220 को भी पेश किया गया. Pulsar 220 DTS-Fi के क्लिप ऑन हैंडलबार्स और रियर में डिस्क ब्रेक भी दिए गए.

2009 में पल्सर 180 को पल्सर 200 जैसा बनाया गया. इस प्रक्रिया में पल्सर 180 में स्प्लिट सीट्स, अधिक चौड़े 120mm रियर टायर और ​क्लिप ऑन हैंडलबार्स दिए गए. वहीं किक स्टार्ट विकल को हटा दिया गया.

साल 2009 में ही कम इंजन क्षमता वाली पल्सर को स्पोर्टियर स्टाइलिंग के साथ पेश किया गया. यह भारत की पहली बाइक थी, जिसमें 4 वॉल्व DTS-i टेक्नोलॉजी दी गई. Pulsar 135 LS को ब्लैक अलॉय व्हील्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ लॉन्च किया गया.

2012 में बिल्कुल नई शार्पर डिजाइन वाली Pulsar 200 NS को लॉन्च किया गया. इसमें ट्विन पोजिशनिंग लैंप्स को हैडलैंप के बिल्कुल नीचे दिया गया. पहली बार इस बाइक में लिक्विड कूल्ड, DTS-i, ट्रिपल स्पार्क इंजन मिला. इसके अलावा गैस चार्ज्ड मोनोशॉक भी दिए गए.

मार्च 2015 में Pulsar RS200 लॉन्च की गई. इसमें डेटाइम रनिंग लाइट्स, नया डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑप्शनल ABS दिया गया. Pulsar RS200 के इंजन का पावर आउटपुट 24hp और ट्रांसमिशन 6 स्पीड रहा.

एक माह बाद अप्रैल 2015 में Bajaj Pulsar AS200 और Pulsar AS150 को लॉन्च किया गया. इन मॉडल्स में लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, लार्ज विंडस्क्रीन दी गई. Pulsar AS200 में RS200 वाला इंजन दिया गया, हालांकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नहीं दिया गया.

पल्सर के इस वेरिएंट में 160cc, ऑयल कूल्ड इंजन DTS-i टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया. यह इंजन 15hp का पीक पावर जनरेट करता है.

Pulsar 125 Neon अभी सबसे छोटी पल्सर है. इसे पल्सर 150 के जैसी ही स्टाइलिंग के साथ लॉन्च किया गया. बेहतर विजुअल अपील के लिए नियोन कलर हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया गया. पल्सर 125 नियोन में ऑप्शनल फ्रंट डिस्क ब्रेक हैं और इसके कई पार्ट्स पल्सर 150 वाले हैं.

