आ गई Bajaj Pulsar 220F BS6, 8000 रु बढ़ गई कीमत

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने Pulsar 220F BS6 को लॉन्च कर दिया है. Bikewale.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह बाइक डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो चुकी है. Bajaj Pulsar 220F BSVI मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 1.16 लाख रुपये है. इसके BSIV मॉडल की कीमत 1.08 लाख रुपये है. हालांकि इस बारे में अभी बजाज की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

Bajaj Pulsar 220F के BSVI मॉडल में कोई नया फीचर नहीं जोड़ा गया है. हालांकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में अब Fi इंडीकेटर है. बाइक पहले की ही तरह डायनो रेड, लेजर ब्लैक और न्यूक्लियर ब्लू में उपलब्ध होगी. Bajaj Pulsar 220F BSVI बाइक के अन्य फीचर्स में प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, फ्रंट में एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक, स्प्लिट सीट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल हैं.

इंजन की बात करें तो Bajaj Pulsar 220F BSVI में BSIV मॉडल वाला ही इंजन है. बाइक में 220cc, 4 स्ट्रोक, 2 वाल्व, ट्विन स्पार्क, DTS-I, ऑयल कूल्ड इंजन है. यह BSIV मॉडल में 20.93 PS पावर जनरेट करता है. इसका पावर आउटपुट BSVI में अब 0.6PS घट गया है. बाइक का इंजन BSIV मॉडल में 18.55Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बजाज पल्सर 220F बाइक के फ्रंट में एंटी फ्रिक्शन बुश के साथ टेलिस्कोपिक और रियर में 5 वे एडजस्टेबल, Nitrox शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है.

