Chetak के प्लेटफॉर्म पर KTM और Husqvarna की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लाएगी Bajaj, प्रोडक्ट पर शुरू हुआ काम

टू-व्हीलर कंपनी Bajaj Auto अपने ई-स्कूटर प्लेटफॉर्म को KTM और Husqvarna के साथ साझा करने की योजना बना रही है. कंपनी ने पिछले माह ही चेतक के इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ फिर से स्कूटर सेगमेंट में एंट्री की है. इसकी डिलीवरी जनवरी से शुरुआत में पुणे और बेंगलुरु में की जाएगी. मोटरसाइकिल्स की बढ़ती लोकप्रियता के चलते स्कूटरों की मांग में आई गिरावट को देखते हुए Bajaj Auto ने 2005 में स्कूटर बिजनेस बंद कर दिया था.

Bajaj Auto के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने बताया कि वैश्विक कंपनी बनने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएं जो एक ओर मॉड्युलर व फ्लेक्सिबल हों और दूसरी ओर विभिन्न ब्रांड्स को फायदा पहुंचाएं. आगे चलकर हम इलेक्ट्रिक चेतक वाले प्लेटफॉर्म को KTM और Husqvarna स्कूटर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

बजाज ने कहा कि कंपनी KTM के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीफन पीयरर के साथ बातचीत कर चुकी है और नया प्रॉडक्ट अंडर डेवलपमेंट है. इसलिए हो सकता है कि नया प्रॉडक्ट एक KTM स्कूटर हो या फिर यह Husqvarna व्हीकल भी हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया की ऑफ रोड बाइकमेकर KTM और बजाज का एक ज्वॉइंट वेंचर है. अभी भारत में KTM बाइक्स की तो मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री होती है लेकिन इसकी ओनरिशप वाले ब्रांड Husqvarna अगले कुछ महीनों में होने की उम्मीद है. कंपनी ने कहा कि पेश किए जाने वाले नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री 500 KTM डीलरशिप के जरिए होगी, न कि रेगुलर बजाज Auto डीलरशिप नेटवर्क से.

अभी बजाज ने नए ई-स्कूटर चेतक की कीमत की घोषणा नहीं की है लेकिन संकेत दिया है कि यह 1-1.50 लाख रुपये की रेंज में हो सकता है. स्कूटर 3 साल/50000 किमी की वारंटी के साथ आएगा और बैटरी लाइफ कम कसे कम 70000 किमी रह सकती है. यानी यह फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं आएगा.

Bajaj Auto में अर्बनाइट डिवीजन हेड एरिक वास ने कहा कि फास्ट चार्जिंग बैटरी लाइफ को 25-30 फीसदी घटा देती है. हम चेतक में वही ड्यूरेबिलिटी उपलब्ध कराना चाहते हैं, जैसे कि पहले थी. चेतक ई-स्कूटर लगभग 5 घंटे में फुली चार्ज होने के बाद स्पोर्ट्स मोड में 85 किमी और इको मोड में 95 किमी तक जाएगा.

