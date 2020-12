Bajaj, KTM और Husqvarna की ये बाइक्स हुईं महंगी, चेक करें नए प्राइस

Bajaj Auto, Husqvarna और KTM की कुछ बाइक्स के दाम में एक बार फिर ​बढ़ोत्तरी हुई है. बजाज ने जहां Pulsar 150, Pulsar 180 और Pulsar 220F की कीमतें बढ़ाई हैं, वहीं Husqvarna की Svartpilen 250 और Vitpilen 250 बाइक्स महंगी हुई हैं. बजाज के तीनों मोटरसाइकिल मॉडल 1,498 रुपये महंगे हो गए हैं. वहीं Husqvarna के दोनों मॉडल्स के दाम 1790 रुपये बढ़े हैं.

बजाज Pulsar 150 तीन वेरिएंट निओन, स्टैंडर्ड और ड्युअल डिस्क में बिकती है. एंट्री लेवल निओन की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत अब 92,627 रुपये हो गई है, जो पहले 91,130 रुपये थी. इसी तरह पल्सर 150 के स्टैंडर्ड वेरिएंट का दाम 98,086 रुपये से बढ़कर अब 99,584 रुपये हो गया है और ड्युअल डिस्क ट्रिम की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत अब 1,03,482 रुपये है. पहले पल्सर 150 का ड्युअल डिस्क वेरिएंट 1,01,984 रुपये में खरीदा जा सकता था.

Pulsar 180F की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत बढ़कर 1,13,018 रुपये हो गई है, जो पहले 1,11,520 रुपये थी. वहीं Pulsar 220F को अब 1,23,245 रुपये में खरीदा जा सकता है. पहले इस मॉडल की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1,21,747 रुपये थी.

Husqvarna Svartpilen 250 की कीमत 1790 रुपये बढ़कर अब 1,86,750 रुपये हो गई है. यह पहले 1,84,960 रुपये में खरीदी जा सकती थी. वहीं Husqvarna Vitpilen 250 भी 1790 रुपये महंगी होकर 1,86,750 रुपये हो गई है. दोनों बाइक्स में विजुअली या मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं हुआ है. Husqvarna के इन दोनों मॉडल्स में 249cc, सिंगल सिलिंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है. फ्यूल इंजेक्टेड इंजन 30 hp पावर और 24 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

KTM ने 200 Duke, 250 Duke और 390 Duke बाइक मॉडल के अलावा RC 125 और RC 390 बाइक्स के दाम भी बढ़ाए हैं. KTM 200 Duke 1923 रुपये महंगी होकर 1,78,960 रुपये एक्स शोरूम कीमत में आ रही है. इसकी पुरानी कीमत 1,77,037 रुपये थी.

KTM 250 Duke के दाम 4,738 रुपये बढ़े हैं. इस इजाफे के बाद बाइक की एक्स शोरूम कीमत अब 2,14,210 रुपये हो गई है, जो पहले 2,09,472 रुपये थी. KTM 390 Duke सबसे ज्यादा 8,517 रुपये महंगी हुई है. अब इसे 2,66,620 रुपये एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है, जबकि पहले कीमत 2,58,103 रुपये थी.

KTM RC 125 के दाम भारत में 1280 रुपये बढ़ चुके हैं. अब इस बाइक को 1,61,101 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली कीमत में खरीदा जा सकता है. वहीं KTM RC 390 बाइक की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 3537 रुपये बढ़कर 2,56,917 रुपये हो गई है. बाइक्स में विजुअली या मैकेनिंकली कोई बदलाव नहीं है.

