3000 रु महंगी हुई Bajaj Dominar 400 BSVI, अब ये है नई कीमत

BSVI Bajaj Dominar 400 की भारत में कीमत बढ़ गई है. बाइक के लॉन्च होने के बाद यह इसकी कीमत में पहली बढ़ोत्तरी है. Bajaj Dominar 400 BSVI 191751 रुपये में लॉन्च की गई थी. अब इसकी एक्स शोरूम कीमत 194751 रुपये हो गई है, यानी 3000 रुपये ज्यादा. बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने बाइक की कीमत बढ़ाए जाने की वजह नहीं बताई है.

BSVI Bajaj Dominar 400 में 373.3 cc, सिंगल सिलिंडर इंजन है. साथ में स्लिपर क्लच के साथ 6 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है. बाइक की फ्यूल इंजेक्टेड मोटर 40 hp पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. फीचर्स की बात करें तो Dominar 400 में ऑल LED हैडलैंप, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डबल बैरल एग्जॉस्ट सेटअप, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आदि हैं. बाइक के फ्रंट में 320 mm डिस्क ब्रेक और रियर में 230 mm डिस्क ब्रेक हैं. सेफ्टी के लिए ABS है.

सस्ते में मिल रही हैं Maruti Suzuki की कारें, 40000 रु तक कैशबैक समेत एक्सचेंज बेनिफिट भी

बजाज ऑटो Avenger Cruise 220, Pulsar 150 और Pulsar 220F BSVI के भी दाम बढ़ा चुकी है. Avenger Cruise 220 के BSVI मॉडल को 8000 रुपये की बढ़ी हुई कीमत के साथ पिछले माह लॉन्च किया गया था. अब इसकी कीमत में और 2000 रुपये का इजाफा हो गया है. Bajaj Avenger Cruise 220 BSVI की एक्स शोरूम कीमत अब 1.19 लाख रुपये है.

Bajaj Pulsar 150 BSVI के फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत अब 96960 रुपये और रियर डिस्क मॉडल की कीमत 1 लाख रुपये है. ये कीमतें पहले क्रमश: 94956 और 98835 रुपये थीं. Bajaj Pulsar 220F BSVI की कीमत 3000 रुपये बढ़ चुकी है. अब यह बाइक 1.19 लाख रुपये में उपलब्ध है, जो कि पहले 1.16 लाख रुपये थी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.