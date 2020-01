Bajaj Chetak इलेक्ट्रिक 14 जनवरी को होगा लॉन्च, Ather 450 और Okinawa Praise से होगी टक्कर

नया Bajaj Chetak 14 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा है. 14 साल के अंतराल के बाद बजाज ने स्कूटर मार्केट में वापसी की है. अक्टूबर 2019 में चेतक को इलेक्ट्रिक अवतार में अनवील किया गया था. इसी के साथ कंपनी ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कदम रख दिया. चेतक इलेक्ट्रिक को सबसे पहले पुणे और बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा. उसके बाद इसे अन्य प्रमुख शहरों में उतारा जाएगा.

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक की बिक्री बजाज के मौजूदा प्रोबाइकिंग सेल्स नेटवर्क के जरिए होगी. इस नेटवर्क से KTM और Husqvarna बाइक्स की भी बिक्री होती है. चेतक के डिजाइन में रेट्रो और मॉडर्न लुक को मिक्स किया गया है. इसमें एबीएस जैसी मॉर्डन टेक्नोलॉजी से भी दी गई है. बजाज चेतक इलेक्ट्रिक की एक्स शोरूम कीमत 1 लाख रुपये के करीब रह सकती है. इसका मुकाबला Ather 450 और Okinawa Praise से होगा.

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक दो राइडिंग मोड- ईको और स्पोर्ट में उपलब्ध होगा. ईको मोड में स्कूटर 95 किमी तक और स्पोर्ट मोड में 85 किमी तक की दूरी तय करने में सक्षम होगा. नए बजाज चेतक में फिक्स्ड टाइप पोर्टेबल Li-Ion बैटरी होगी. बैटरी को स्टैंडर्ड 5-15 amp आउटलेट से चार्ज किया जा सकेगा. इसके अलावा होम चार्जिंग स्टेशन का भी विकल्प रहेगा. आगे चलकर नए बजाज चेतक इलेक्ट्रिक का ICE (इंटर्नल कंबशन इंजन) पावर्ड कन्वेंशनल वर्जन भी लॉन्च होने की उम्मीद है.

इसके संभावित फीचर्स में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS); बैटरी रेंज, ओडोमीटर व ट्रिपमीटर की जानकारी देने वाला बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल; स्मार्टफोन व टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट, फ्रंट व रियर डिस्क ब्रेक, LED हेडलैम्प व टेल लाइट, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और मोनोशॉक, स्टेप्ड सीट्स, LED टर्न इंडीकेटर्स, ग्लव बॉक्स आदि शामिल हैं. बजाज चेतक इलेक्ट्रिक इंटेलीजेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (IBMS) के साथ आएगा, जो बैटरी के चार्ज व डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है. इसमें रिवर्स असिस्ट मोड और रिजनरेटिव ब्रेकिंग फीचर भी मिलेंगे.

