Bajaj Chetak E-scooter Booking: बजाज चेतक ई-स्कूटर की बुकिंग आज से शुरू, जानिए किन शहरों से होगी शुरुआत

Bajaj Chetak E-scooter Booking: बजाज चेतक के नए ई-स्कूटर की आज 22 जुलाई को बुकिंग शुरू हो रही है. हालांकि अभी बुकिंग देश के सिर्फ तीन शहरों के लोगों के लिए ही खुलेगी. जानकारी के मुताबिक मैसूर, मंगलौर और औरंगाबाद शहरों के लिए बुकिंग आज खुल जाएगी यानी कि अगर आप इन तीनों में किसी भी शहर में रहते हैं तो आप बजाज के ई-स्कूटर की बुकिंग कर सकते हैं. इसकी बुकिंग कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर की जा सकती है. हालांकि बुकिंग खुलने से पहले भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स के साथ रजिस्टर कर सकते हैं जिससे बुकिंग के समय सुविधा रहेगी.

बजाज चेतक और अन्य प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मार्केट में ओला के ई-स्कूटर से भिड़ंत होगी. ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर लोगों के क्रेज की बात करें तो कंपनी के मुताबिक बुकिंग शुरू होने के पहले 24 घंटे के भीतर ही इसे करीब 1 लाख ऑर्डर मिल गए.

Ola Electric Scooter: ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर आ सकती है 10 रंगों में, कंपनी के सीईओ ने दिए हिंट्स

बजाज चेतक स्कूटर को 3.8 किलोवॉट इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए पॉवर मिलती है. इस मोटर से 5 हॉर्स पॉवर का पॉवर और 16.2Nm का टॉर्क जेनेरेट हो सकता है. इस मोटर के अलावा बजाज के ई-स्कूटर में 3kWh लिथियम-ऑयन बैटरी लगा हुआ है जिसे फुल चार्ज करने पर इको मोड में 95 किमी तक का सफर कर सकते हैं. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अधिकतम 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकडड़ सकती है. बजाज ऑटो का लक्ष्य अगले साल 2022 तक देश के 24 से अधिक शहरों में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने का है.

July 2021 car discounts: Honda Amaze, City, Jazz पर 57 हजार रुपये से ज्यादा के बेनेफिट्स, जानें डिटेल

जानकारी के मुताबिक बजाज ऑटो ने हाल ही में नागपुर में चेतक को लांच किया था. 2 हजार रुपये के टोकन अमाउंट में चेतक की बुकिंग ओपन है. नागपुर में बजाज चेतक के उर्बेन वैरिएंट की कीमत 1,42,988 रुपये और प्रीमियम वैरिएंट्स की कीमत 1,44,987 रुपये रखी गई है. ये एक्स-शोरूम प्राइस हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जिन तीन शहरों के लिए बुकिंग शुरू होनी है, उनके लिए भी टोकन अमाउंट और बाइक की प्राइस यही रहनी है.

(Article: Pradeep Shah)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.