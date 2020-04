Bajaj Avenger 160 BS-VI लॉन्च, 11000 रु बढ़ गई कीमत; Pulsar 180F और NS160 के BS-VI वर्जन भी पेश

बजाज (Bajaj Auto) ने अपनी एंट्री लेवल क्रूजर बाइक एवेंजर का BS-VI वर्जन लॉन्च कर दिया है. Bajaj Avenger 160 BSVI की एक्स शोरूम कीमत 94893 रुपये है. यह इस बाइक के BSIV मॉडल की कीमत से 11000 रुपये ज्यादा है. Avenger 160 BS6 बजाज डीलरशिप्स पर पहुंचने लगी है. कंपनी Avenger 160 की बिक्री स्ट्रीट फॉरमेट में करती है. यह BSVI मॉडल में भी जारी रहेगा. स्ट्रीट फॉरमेट से अर्थ है ब्लैक साइकिल पार्ट्स और अलॉय व्हील्स. डायमेंशंस और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी बाइक के BS-VI मॉडल में बदलाव नहीं है. व्हीलसबेस 1,490mm ही है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर है.

Avenger 160 BS-VI का 2 वाल्व यूनिट एयरकूल्ड इंजन इंजन बीएस4 मॉडल के जैसे ही 15hp पावर जनरेट करता है. हालांकि टॉर्क 0.3 Nm घटकर 13.7Nm हो गया है. गियरबॉक्स 5 स्पीड यूनिट है. फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एड किया गया है. बाइक के फ्रंट में 280mm डिस्क और रियर में 130mm ड्रम ब्रेक हैं. फ्रंट व्हील में एबीएस भी दिया गया है. सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में ट्विन शॉक एब्सॉर्बर हैं.

Avenger 160 BS-VI की टक्कर Suzuki Intruder 150 से है. Suzuki Intruder 150 का भी BS-VI वर्जन आ चुका है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत बढ़कर अब 1.2 लाख रुपये हो गई है.

बजाज ने Pulsar 180F और Pulsar NS160 का BS-VI वर्जन भी लॉन्च कर दिया है. अपडेटेड Pulsar 180F BS-VI की कीमत 1.07 लाख रुपये है, जो कि BS-IV मॉडल से 11000 रुपये ज्यादा है. अब इस बाइक के फ्रंट में 280mm डिस्क ब्रेक मिलेंगे और साथ में एबीएस भी होगा. Pulsar 180F की डायमेंशन भी BS-VI वर्जन में बदल गई है. यह अब 50mm टॉलर और 15mm स्लिम हो गई है. इंजन की बात करें तो फ्यूल इंजेक्शन और ऑक्सीजन सेंसर जोड़े गए हैं. 180 सीसी इंजन नए अवतार में भी 17.02hp/14.5Nm का आउटपुट देता है और गियरबॉक्स 5 स्पीड यूनिट है.

Pulsar NS160 BS-VI की एक्स शोरूम कीमत 1.04 लाख रुपये है, जो बीएस4 वर्जन से 10000 रुपये ज्यादा है. बदलावों में 160सीसी ऑयल कूल्ड, 4 वॉल्व, ट्विन स्पार्क इंजन अब फ्यूल इंजेक्टेड है. यह इंजन 17.2PS की ज्यादा पावर जनरेट करता है, जबकि BS-VI मॉडल में पावर आउटपुट 16PS था. हालांकि टॉर्क 0.4 Nm घटकर 14.6 Nm रह गया है. गियरबॉक्स 5 स्पीड यूनिट ही है. BS6 Pulsar NS160 का व्हीलबेस 2 mm बढ़ गया है और चौड़ाई 0.5 mm घट गई है. बाइक के फ्रंट में अब डिस्क ​ब्रेक के साथ एबीएस भी है.

