Husqvarna Svartpilen 250 और Vitpilen 250: 1.80 लाख से शुरू होगी कीमत, इंजन और पावर में कितनी दमदार

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने Husqvarna ब्रांड की दो नई बाइक्स के भारत में दाम का खुलासा कर दिया है. 250 cc के इन प्रीमियम बाइक मॉडल्स के नाम Svartpilen 250 और Vitpilen 250 हैं. इनकी शुरुआती एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1.80 लाख रुपये होगी और बिक्री मार्च से शुरू होगी. Husqvarna स्वीडन का प्रमुख ब्रांड है और ये KTM समूह का हिस्सा है. इस समूह में बजाज ऑटो की 48 फीसदी हिस्सेदारी है.

भारत में Svartpilen 250 और Vitpilen 250 बाइक्स को दिसंबर 2019 में India Bike Week में अनवील किया गया था. बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा ने कहा कि भारत में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) करीब 19 फीसदी रही है.

Svartpilen 250 और Vitpilen 250 क्वार्टर लीटर बाइक्स में 248.8cc फ्यूल इंजेक्टेड, लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक DOHC इंजन है. यह 9,000 rpm पर 29.5 hp पावर और 7,500 rpm पर 24 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक्स के सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में 43mm अपसाइड डाउन फोर्क और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. दोनों बाइक्स के फ्रंट में 320 mm डिस्क Bybre 4 पिस्टन कैलिपर और रियर में 230 mm डिस्क सिंगल पिस्टन कैलिपर ब्रेक सेटअप है.

Husqvarna मोटरसाइकिलों को KTM के शोरूम से बेचा जाएगा. शुरुआत में ये दोनों बाइक्स 45 शहरों के 100 शोरूमों में उपलब्ध होंगी. अगले पांच महीनों में इन्हें 275 शहरों में KTM के करीब 400 शोरूमों से बेचा जाएगा.

