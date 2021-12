Bajaj भारत में जल्द लॉन्च कर सकता है नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, टेस्टिंग के दौरान लीक हुई तस्वीर

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) की टेस्टिंग शुरू कर दी है. इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है. टेस्टिंग से संबंधित इस स्कूटर की एक तस्वीर पुणे में किसी जगह खींची गई है. अफवाह है कि यह नया स्कूटर Husqvarna Vektorr का प्रोडक्शन मॉडल है. हालांकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में अभी बहुत कम जानकारी ही उपलब्ध है, लेकिन यह बजाज चेतक से काफी अलग दिखता है. लीक हुई तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस मॉडल में स्प्लिट स्टाइल सीटिंग है, वहीं पिलियन रियर बॉडी रेल भी चेतक की तुलना में काफी अलग दिखती है.

लीक हुई तस्वीर में स्कूटर के रियर पैनल और लेफ्ट साइड को दिखाया गया है. इसमें स्प्लिट स्टाइल सैडल्स, अलग तरह से डिज़ाइन किए गए ग्रैब हैंडल, नए टायर हैमर और एक स्विंगआर्म सेक्शन है. साथ ही रियर सस्पेंशन, रियर फेंडर और टेल सेक्शन जैसे पार्ट्स चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर से बिल्कुल अलग हैं. तस्वीर में हब-माउंटेड मोटर साफ दिखाई दे रही है जो इस बात की पुष्टि करती है कि यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा जा सकता है. कहा जा रहा है कि इसमें चेतक की तुलना में ज्यादा रेंज और ज्यादा पावर आउटपुट की उम्मीद की जा सकती है.

फिलहाल स्कूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि नया स्कूटर चेतक इलेक्ट्रिक से ज्यादा प्रीमियम परहो सकता है. यह TVS iQube और Ola S1 जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तुलना में लंबी दूरी और अधिक पावरफुल मोटर्स के साथ आ सकता है. हम आपको बता दें कि बजाज चेतक इलेक्ट्रिक में रिमूवेबल 3kWh IP67 लिथियम-आयन बैटरी पैक और 3.8kW मोटर का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 5hp इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया गया है. कंपनी चेतक के लिए 90 किमी रेंज के साथ 70 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड का दावा कर रही है. लॉन्च होने के बाद, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर इस सेगमेंट में Ola S1 Pro और Ather 450X को टक्कर दे सकती है. इसकी कीमत 1.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से नीचे होने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में Vektorr के बारे में अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

(Article: Pradeep Shah, Image source: tusharpawar911, Instagram)

