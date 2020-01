Bajaj Auto ने CT और Platina के BS-VI वेरिएंट किए लॉन्च, इतनी बढ़ गई कीमत

बजाज ऑटो लिमिटेड (Bajaj Auto) ने मंगलवार को अपनी CT और Platina मोटरसाइकिलों का BS-VI वेरिएंट पेश किया. कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, BS-VI कंप्लायंट बजाज CT, 100cc और 110cc इंजन विकल्पों में आएगी. इसकी शुरुआती एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 40,794 रुपये है. इसी तरह प्लेटिना भी दो वेरिएंट 100cc और 110cc H-Gear में आएगी. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 47,264 रुपये से शुरू है.

इसके अलावा Platina 100 इलेक्ट्रिक स्टार्ट के BS-VI वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 54,797 रुपये है. यह इसके BS-IV वेरिएंट से 6,368 रुपये महंगी है.

अभी CT100 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 33402 रुपये और CT110 की कीमत 39994 रुपये से शुरू है. वहीं PLATINA 100 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 40896 रुपये और PLATINA 110 H GEAR की कीमत 53875 रुपये से शुरू है.

बयान में कहा गया है कि BS-VI कंप्लायंट सीटी और प्लेटिना बाइक्स इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन (EI) सिस्टम से लैस हैं. कंपनी के शोध एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र ने दिग्गज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर इसे तैयार किया है. कंपनी का कहना है कि इसका EI सिस्टम इन दोनों बाइक्स में अच्छे माइलेज को बरकरार रखता है.

Bajaj Auto के प्रेसिडेंट-मोटरसाइकिल, सारंग कनाडे ने कहा कि इन मॉडल्स को पेश किया जाना हमारी प्रॉडक्ट रेंज के BS-VI एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप अपग्रेड होने की शुरुआत है. आने वाले कुछ हफ्तों में अन्य मॉडल्स में भी यह अपग्रेडेशन दिया जाएगा.

Input: PTI

