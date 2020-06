Bajaj ने उतारा Pulsar 125 का स्प्लिट सीट वेरिएंट, 79091 रु है कीमत

बजाज ऑटो ने अपनी ‘पल्सर 125’ का दो सीटों वाला यानी स्प्लिट सीट एडिशन पेश किया है. पल्सर अपने सेगमेंट की पहली बाइक है, जिसमें स्प्लिट सीट मिली है. यह वेरिएंट डिस्क ब्रेक वर्जन में उपलब्ध होगा और इसकी एक्स शोरूम कीमत 79,091 रुपये से शुरू है. स्प्लिट सीट के अलावा इस वेरिएंट में क्लिप ऑन हैंडलबार्स, स्पोर्ट्स स्टाइल वाली स्प्लिट ग्रैब रेल्स, ब्लैक अलॉय व्हील्स और नियोन एक्सेंट्स भी हैं.

Bajaj Pulsar 125 स्प्लिट सीट में ट्विन पायलट लैंप वाला वुल्फ आइड हैडलैंप क्लस्टर दिया गया है. रियर में ट्विन ​स्ट्राइप LED टेल लैंप्स हैं. यह वेरिएंट Neon Green (on Matte Black), Black Silver और Black Red रंगों में उपलब्ध होगा.

Bajaj Pulsar 125 में 125cc BS6 DTS-i इंजन है. 11.8 hp पावर और 10.8 Nm का टॉर्क पैदा करता है. साथ में 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. पल्सर 125 स्प्लिट सीट का व्हीलबेस 1320एमएम और ग्राउंड क्लियरेंस 165एमएम है. बाइक के फ्रंट में टेलिस्कोपिक और रियर में ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन दिया गया है. बाइक के फ्रंट में 240 एमएम डिस्क और रियर में 130 एमएम ड्रम ब्रेक हैं.

कंपनी के अध्यक्ष सारंग कनाडे ने कहा कि हम पल्सर के इस नए एडिशन को लेकर काफी उत्साहित हैं. पल्सर 125 को पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था. यह तेजी से पल्सर सीरीज की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनती जा रही है. बजाज ने इसे पेश करने के छह महीने के भीतर ही एक लाख से अधिक यूनिट्स की बिक्री कर ली.

