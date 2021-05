Bajaj Auto के कस्टमर्स के लिए बड़ी खबर, 31 जुलाई तक सभी मॉडल की होगी फ्री सर्विस

Bajaj Auto: प्रमुख दो-पहिया निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने अपने कस्टमर्स को बड़ा तोहफा दिया है. बजाज आटो का कहना है कि उसने अपने सभी मॉडल्‍स के लिए फ्री सर्विस की अवधि को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है. कंपनी ने कहा कि विभिन्‍न राज्‍यों द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया है. बजाज ऑटो ने अपने एक बयान में कहा कि 1 अप्रैल से 31 मई के बीच जिन वाहनों की फ्री सर्विस समाप्‍त हो रही थी, उनके लिए फ्री सर्विस की अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है.

कंपनी ने बयान जारी करके बताया है कि फ्री सर्विस की सुविधा सभी टू-व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल के लिए है. बजाज ऑटो का कहना है कि हमारे कस्टमर्स कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं. पिछले साल की तरह हमलोगों ने एकबार फिर फ्री सर्विस की सुविधा बढ़ाकर दो महीने के लिए कर दी है. हमारी इस कोशिश का मकसद है कि ग्राहकों की गाड़ियों का खयाल रखा जाए.

इससे पहले होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर देश में सभी डीलरशिप पर वारंटी और मुफ्त सर्विस की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की थी. एचएमएसआई ने एक बयान में कहा कि यह विस्तार उन ग्राहकों के लिए लागू है, जिनके वाहन की मुफ्त सर्विस, वारंटी और विस्तारित वारंटी एक अप्रैल से 31 मई 2021 के बीच खत्म हो रही थी. कई राज्यों में आवाजाही पर प्रतिबंधित का सामना करने वाले ग्राहकों को भरोसा दिलाते हुए कंपनी ने कहा कि वे 31 जुलाई 2021 तक अपनी सुविधानुसार इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लड़ने के लिए बजाज ग्रुप ने 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. कंपनी शहरी और ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, जिससे कोरोना पीड़ित गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके. इसके अलावा कंपनी वेंटीलेटर, मास्क, पीपीई किट और कई चिकित्सा उपकरण की सप्लाई भी कर रही है. सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी अपने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए कई हितकारी फैसले लिए हैं, बजाज ऑटो ने फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों की Covid-19 के कारण मौत हो गई है, उनके परिवार को कंपनी 2 साल तक उनकी सैलरी देती रहेगी. इतना ही नहीं मृतक कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए भी फंड दिया जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.