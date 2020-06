Hero MotoCorp को पीछे छोड़ Bajaj बनी नंबर वन टूव्हीलर कंपनी, एक्सपोर्ट में भी अव्वल

कोविड19 लॉकडाउन में Bajaj Auto, Hero MotoCorp को पीछे छोड़ भारत की नंबर वन टूव्हीलर कंपनी बन गई है. अप्रैल 2020 में देश के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बिक्री शून्य रही थी. लेकिन मई में लॉकडाउन नियमों में ढील मिलने के बाद व्हीकल्स की बिक्री फिर से पटरी पर लौटने लगी. मई में हीरो मोटोकॉर्प ने घरेलू बाजार में 1,06,038 टूव्हीलर बेचे. कंपनी का एक्सपोर्ट 6644 यूनिट का रहा.

वहीं Bajaj Auto ने घरेलू बाजार में पिछले माह 39286 टूव्हीलर्स की बिक्री की. लेकिन इसका एक्सपोर्ट 73512 बाइक्स का रहा. इसकी वजह से बजाज भारत में टूव्हीलर की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर बन गई है. हालांकि पिछले साल के मुकाबले कंपनी का एक्सपोर्ट 54 फीसदी कम रहा.

इस तरह डॉमेस्टिक बिक्री व एक्सपोर्ट मिलाकर हीरो मोटोकॉर्प की मई में कुल बिक्री 1,12,682 यूनिट की रही, वहीं बजाज की कुल बिक्री 1,12,798 यूनिट की रही. बजाज ने केवल 116 यूनिट से हीरो मोटोकॉर्प को पीछे छोड़ दिया और नंबर वन टूव्हीलर कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया.

मई 2020 में भारत की बेस्ट सेलिंग कार के मामले में भी एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला. पहली बार यह खिताब 2020 Hyundai Creta ने अपने नाम किया. हर बार बेस्ट सेलिंग कार मारुति सुजुकी कार रहती थी. वहीं टॉप सेलिंग कार में दूसरे नंबर पर कोई सेडान या हैचबैक न होकर मारुति सुजुकी की अर्टिगा एमपीवी रही.

Story By: Pradeep Shah

