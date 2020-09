Automobiles Sales: ट्रैक पर लौटती दिख रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगस्त में सुधरे बिक्री के आंकड़े

Automobile Sales: अगस्त माह में वाहनों की बिक्री में थोड़ा सुधार देखने को मिला है. इससे लगता है कि व्हीकल सेल्स लॉकडाउन के असर से बाहर आ रही है. लोग कारों को खरीदने में फिर से दिलचस्पी लेने लगे हैं. हालांकि अभी हर कार कंपनी की बिक्री नहीं सुधरी है लेकिन आने वाले महीनों में हालत बेहतर होने की उम्मीद ​जोर पकड़ती नजर आ रही है.

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की बिक्री अगस्त 2020 में 17.1 फीसदी बढ़कर 1,24,624 यूनिट पर पहुंच गई. एक साल पहले के समान महीने में कंपनी ने 1,06,413 वाहन बेचे थे. घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री 20.2 फीसदी बढ़कर 1,16,704 यूनिट पर पहुंच गई, जो अगस्त 2019 में 97,061 यूनिट रही थी. सबसे अच्छा प्रदर्शन मारुति की मिनी कारों का रहा, जिनकी बिक्री 94.7 फीसदी बढ़कर 19,709 यूनिट पर पहुंच गई.

एमजी मोटर इंडिया की खुदरा बिक्री अगस्त में 41.2 फीसदी बढ़कर 2,851 यूनिट पर पहुंच गई. पिछले साल के समान महीने में कंपनी ने 2,018 वाहन बेचे थे. एमजी मोटर इंडिया ने कहा कि हाल में पेश Hector Plus को यात्रा पर अंकुशों में ढील के बाद फैमिली सेगमेंट से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है. एमजी मोटर इंडिया के निदेशक बिक्री राकेश सिदाना ने कहा कि हमने जुलाई की तुलना में अगस्त में कुल उत्पादन बढ़ाया है. हम हेक्टर के पुराने ऑर्डरों को पूरा कर रहे हैं. साथ ही हमारा इरादा त्योहारी सीजन में वाहनों की डिलीवरी तेज करने का है.

किया मोटर्स इंडिया ने अगस्त में 10,845 वाहन बेचे. यह पिछले साल अगस्त में हुई 6236 यूनिट की बिक्री से 74 फीसदी ज्यादा हे. कंपनी भारत के टॉप 5 कार मैन्युफैक्चरर्स में बनी हुई है. किया मोटर्स की सेल्टोस एसयूवी की भारत में बिक्री 1 साल के अंदर ही 1 लाख यूनिट पर पहुंच गई है. अगस्त में सेल्टोस की 10655 यूनिट बिकीं.

हुंडई मोटर इंडिया की बिक्री में अगस्त में 6.06 फीसदी की कमी आई और कुल 52,609 वाहन बिके. कंपनी ने अगस्त 2019 में 56,005 वाहन बेचे थे. हालांकि घरेलू बिक्री 19.9 फीसदी बढ़कर 45,809 यूनिट रही, जो पिछले साल अगस्त में 38,205 यूनिट थी. हुंडई का एक्सपोर्ट अगस्त में 6,800 यूनिट रहा, जो अगस्त 2019 में हुए 17,800 यूनिट के एक्सपोर्ट से 61.79 फीसदी कम है.

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा की बिक्री को अगस्त में 16 फीसदी का झटका लगा और यह 30426 यूनिट की रही. कंपनी ने पिछले साल अगस्त में 36,085 वाहनों की बिक्री की थी. घरेलू बाजार में बिक्री 13 फीसदी गिरकर 29,257 यूनिट की रही, जो अगस्त 2019 में 33,564 यूनिट थी. एक्सपोर्ट 54 फीसदी कम होकर 1,169 यूनिट रहा, जबकि पिछले साल अगस्त में 2,521 वाहनों का एक्सपोर्ट हुआ था. महिन्द्रा के यूटिलिटी व्हीकल्स, कार और वैन मिलाकर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बिक्री अगस्त माह में 1 फीसदी बढ़कर 13,651 यूनिट की रही. अगस्त 2019 में यह आंकड़ा 13,507 यूनिट का था. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कंपनी ने 15,299 वाहन बेचे, जो पिछले साल अगस्त में बेचे गए 14,684 वाहनों से 4 फीसदी अधिक हैं.

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) की बिक्री अगस्त में 48.08 फीसदी गिरकर 5,555 यूनिट रही. कंपनी ने पिछले साल अगस्त में घरेलू बाजार में 10,701 वाहन बेचे थे. टीकेएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स व सर्विस नवीन सोनी ने बयान में कहा कि अगस्त की शुरुआत काफी शंकाओं के साथ हुई क्योंकि कर्नाटक समेत पूरे देश में कोविड पॉजिटिव केस में बेहद ज्यादा इजाफा हो रहा था. इससे डिमांड व सप्लाई ​सिनेरियो प्रभावित हुआ. लेकिन किस्मत से अगस्त में ज्यादातर मॉडल्स की मांग ​में वृद्धि हुई.

