Cab, Auto strike today: दिल्ली में सफर होगा कठिन! आज से ऑटो और टैक्सी चालकों की हड़ताल, ये हैं डिमांड

फ्यूल यानी पेट्रोल-डीजल और CNG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज यानी सोमवार को दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने हड़ताल पर जाने का एलान किया.

Auto/Cab Strike in Delhi Today: दिल्ली में आज ऑटो, टैक्सी से सफर करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. फ्यूल यानी पेट्रोल-डीजल और CNG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज यानी सोमवार को दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने हड़ताल पर जाने का एलान किया. अलग अलग यूनियन किराए की दरों में बढ़ोतरी और CNG की कीमतें घटाने की मांग कर रही हैं. उनका कहना है कि जबतक दिल्ली सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, हड़ताल चलती रहेगी. वहीं दिल्ली सरकार ने इसके समाधान के लिए एक समिति बनाने का एलान कर चुकी है. अनिश्चितकालीन हड़ताल सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत गिल का कहना है कि फ्यूल की कीमतों में न तो कमी की गई और न ही किराए में संशोधन कर हमारी मदद की गई. सरकार द्वारा कोई एक्शन न लिए जाने के चलते हमने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. CNG की कीमतों पर मिले सब्सिडी दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि CNG की दरों में “अभूतपूर्व” बढ़ोतरी ने ऑटो और कैब चालकों की परेशानी बढ़ा दी है. हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार कुछ समिति बना रही है, लेकिन हमें अपनी समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है. हम मांग कर रहे हैं कि सरकार (केंद्र और दिल्ली) CNG की कीमतों पर 35 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी मुहैया कराए. भारतीय मजदूर संघ की इकाई दिल्ली ऑटो एंड टैक्सी एसोसिएशन ने 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली में हड़ताल की घोषणा की है. CNG की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया था. राजेंद्र सोनी का कहना है कि हम हर रोज घाटे में चल रहे अपने ऑटो और कैब नहीं चला सकते. RTV बसें भी बंद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पूरक 90,000 से अधिक ऑटो और 80,000 से अधिक रजिस्टर्ड टैक्सी हैं. STA ऑपरेटर्स एकता मंच के महासचिव श्यामलाल गोला ने कहा कि किराए में संशोधन और CNG की कीमतों को कम करने की मांगों के समर्थन में लगभग 10,000 की संख्या वाली RTV बसें भी बंद रहेंगी. फीडर बसें मेट्रो स्टेशनों से शहर के आंतरिक इलाकों तक चलने वाली अंतिम मील कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

