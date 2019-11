मारुति की बिक्री अक्टूबर में 4.5% बढ़ी, कॉम्पैक्ट और UV सेगमेंट ने दिखाया दम

Maruti Suzuki Car Sales October 2019: ऑटो सेक्‍टर में बीते कई महीने से छाई सुस्ती में कुछ रिकवरी आई है. अक्टूबर में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki India) की बिक्री में सालाना आधार पर 4.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुुुुई है. मारुति की बिक्री लगातार आठ महीने की गिरावट के बाद बढ़ी है. हालांकि, सेल्स में इस तेजी को त्योहारी खरीदारी और नए लॉन्‍च को अहम वजह बताया जा रहा है. इससे पहले सितंबर 2019 मे मारुति की बिक्री 24 फीसदी से ज्यादा घटी थी. पिछले महीने कॉम्पैक्ट और यूटिलिटी सेगमेंट की कारों की बिक्री में तेजी से कुल सेल्स को बूस्ट मिला है.

मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की ओर से शुक्रवार को दी गई जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2019 में कंपनी की कुल बिक्री 4.5 फीसदी बढ़कर 153,435 यूनिट हो गई. इसमें 141,550 यूनिट की घरेलू बिक्री, 2,727 यूनिटी घरेलू ओईएम और 9,158 यूनिट का निर्यात शामिल है.

कंपनी के अनुसार, अक्टूबर महीने में मारुति की कॉम्पैक्ट और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट की बिक्री में अच्छी खासी तेजी दर्ज की गई. पिछले महीने कॉम्पैक्ट के कॉम्पैक्ट सेगमेंट की कारों की ब्रिकी 15.9 फीसदी बढ़कर 75,094 यूनिट हो गई. जबकि अक्टूबर 2019 इस सेगमेंट में 64,789 कारें बिकी थीं. मारुति के कॉम्पैक्ट सेगमेंट में नई वैगनआर (WagonR), सेलेरियो (Celerio), इग्निश (Ignis), स्विफ्ट (Swift), बलेनो (Baleno) और डिजायर (Dzire) मॉडल शामिल हैं.

इसी तरह, यूटिलिटी व्हीकल्स सेगमेंट में कंपनी की बिक्री अक्टूबर 2019 में 11.3 फीसदी बढ़कर 23,108 यूनिट हो गई, जोकि पिछले साल अक्टूबर में 20,764 यूनिट थी. यूटिलिटी व्हीकल्स सेगमेंट में कंपनी की जिप्सी (Gypsy), अर्टिगा (Ertiga), एक्सएल6 (XL6), विटारा ब्रिजा (Vitara Brezza), एसक्रॉस (S-Cross) मॉडल शामिल हैं. एक्सएल6 को कंपनी ने अगस्त 2019 में लॉन्च किया था.

क्रैश टेस्ट में खरी नहीं उतर पाईं भारतीय कारें; WagonR, Santro को 2 स्टार, Redigo ने किया सबसे ज्यादा निराश

मारुति की मिड साइज सेगमेंट की एकमात्र कार सिआज की बिक्री पिछले महीने 39.1 फीसदी गिरकर 2,371 रह गई, जोकि पिछले साल इसी महीने में 3,892 थी. इसी तरह, वैन कैटेगरी में आने वाले ओमिनी और इको की बिक्री इस साल अक्टूबर में 26.8 फीसदी गिरकर 10,011 रह गई. अक्टूबर 2019 में इनकी बिक्री 13,668 यूनिट दर्ज की गई थी.

हालांकि, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट की सुपर कैरी की बिक्री समीक्षाधीन अवधि में 12.9 फीसदी बढ़कर 2,429 यूनिट हो गई. पिछले महीने कंपनी का निर्यात 5.7 फीसदी बढ़कर 9,158 हो गया. पिछले साल अक्टूबर में मारुति ने 8,666 का निर्यात किया था.

Maruti: किस सेगमेंट कैसी रही बिक्री

मारुति सुजुकी इंडिया की सेल्स में इस साल जनवरी को छोड़कर लगातार सितंबर तक गिरावट थी. फरवरी में 2019 में कंपनी की सेल्स 0.8 फीसदी, मार्च में 1.6 फीसदी, अप्रैल में 17.2 फीसदी, मई में 22 फीसदी, जून में 14 फीसदी, जुलाई में 33.5फीसदी, अगस्त में 32.7 फीसदी और सितंबर में 24 फीसदी की गिरावट सालाना आधार पर आई थी. जनवरी 2019 में कंपनी की बिक्री में 0.2 फीसदी की मामूली तेज आई थी.

रिसर्च एंड एनॉलसिस फर्म दोलत कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, कारों की बिक्री में आई तेजी की अहम वजह त्योहारी सीजन और नई लॉन्चिंग रही है. रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा आकर्षक आफर, प्रमोशन स्कीम्स ने फेस्टिव सेल्स ने सपोर्ट दिया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि फेस्टिस सीजन, नई लॉन्चिंग के अलावा नीतिगत समर्थन और हाल में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का भी रिटेल सेल्स को बढ़ाने में मददगार साबित रहे हैं.

हालांकि, रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि इसे एक रिकवरी के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी. वित्त वर्ष 2020 की दूसरी छमाही अभी ऑटो कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं. इसमें इन्वेंटरी खाली करना और बीएस6 मॉडल का ट्रांजिक्शन अहम होगा.

