Auto Sales: मई में सभी बड़ी कार कंपनियों की बिक्री में भारी गिरावट, कोविड-19 की दूसरी लहर वजह

Auto Sales in May 2021: देश की प्रमुख वाहन कंपनियों मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और टोयोटा किर्लोस्कर की वाहन बिक्री में मई महीने में अप्रैल के मुकाबले बड़ी गिरावट दर्ज हुई. कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इन कंपनियों का उत्पादन और आपूर्ति पर असर पड़ा.

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने औद्योगिक इस्तेमाल की ऑक्सीजन को चिकित्सा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने के लिए 1 से 16 मई तक अपना उत्पादन बंद रखा. मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की कुल बिक्री अप्रैल के मुकाबले मई में 71 फीसदी घटकर 46,555 इकाई रह गई. अप्रैल में कंपनी ने 1,59,691 वाहन बेचे थे. कंपनी ने कहा कि मई में घरेलू बाजार में डीलरों को उसकी आपूर्ति 75 फीसदी घटकर 35,293 इकाई रह गई, जो इससे पिछले महीने 1,42,454 इकाई रही थी.

महीने के दौरान कंपनी की मिनी कारों ऑल्टो और एस-प्रेसो की बिक्री 81 फीसदी घटकर 4,760 इकाई रह गई. अप्रैल में यह आंकड़ा 25,041 इकाई रहा था. कॉम्पैक्ट खंड में स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर की बिक्री 72 फीसदी घटकर 20,343 इकाई रही जो अप्रैल में 72,318 इकाई रही थी. मध्यम आकार की सेडान सियाज की बिक्री घटकर 349 इकाई रह गई. अप्रैल में यह 1,567 इकाई रही थी. कंपनी के यूटिलिटी वाहनों विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एर्टिगा की बिक्री 75 प्रतिशत घटकर 6,355 इकाई रह गई, जो एक महीने पहले 25,484 इकाई रही थी. मई में कंपनी का निर्यात 35 फीसदी घटकर 11,262 इकाई रह गया. अप्रैल में कंपनी ने 17,237 वाहनों का निर्यात किया था.

मारुति की प्रतिद्वंद्वी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) की घरेलू बाजार में बिक्री 49 फीसदी घटकर 25,001 इकाई रह गई, जो अप्रैल 2021 में 49,002 इकाई थी. कंपनी ने बताया कि विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू प्रतिबंधों के कारण डीलरों को गाड़ियां भेजने में बाधा आई.

अन्य प्रमुख घरेलू वाहन कंपनी टाटा मोटर्स की यात्री वाहनों की घरेलू बाजार में बिक्री 40 फीसदी घटकर 15,181 वाहनों की रही, जो अप्रैल में 25,095 इकाई रही थी. इसी तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा की घरेलू यात्री वाहन बिक्री मई में 56 फीसदी घटकर 8,004 इकाई रह गई, जो अप्रैल 2021 में 18,285 इकाई रही थी. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की बिक्री मई में 707 इकाई रही. अप्रैल में कंपनी की बिक्री 9,622 इकाई रही थी. पिछले साल मई में कंपनी ने 1,639 वाहन बेचे थे.

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन सोनी ने एक बयान में कहा कि पिछले महीने बिदाडी के उनके कारखाने में कोई उत्पादन नहीं हुआ. देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन और जरूरी प्रतिबंधों के चलते बिक्री कारोबार भी काफी कम रहा. ऐसे में पिछले महीने (मई 2021) के आंकड़ों को एक साल पहले मई के आंकड़ों के साथ तुलना करना ज्यादती होगी. मई 2020 में परिचालन और बिक्री दोनों ही धीरे धीरे शुरू हो गए थे.

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के बीच मई में घरेलू बाजार में 2,032 वाहन बेचे. एक अन्य कार कंपनी एमजी मोटर इंडिया की बिक्री मई में 1,016 इकाई रही. कंपनियों का कहना है कि कोराना वायरस की दूसरी लहर के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन का कारोबार पर असर रहा. कारखानों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजीन को भी चिकित्सा इस्तेमाल के लिए दिया गया.

