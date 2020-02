Auto Expo 2020: एक से बढ़कर एक कारों का दिखेगा जलवा, ऑटो एक्सपो के लिए कब, कहां और कैसे पहुंचे

Auto Expo 2020: दुनियाभर की ऑटोमोबाइल कंपनियों का मेगा शो ‘ऑटो एक्सपो 2020’ बुधवार से शुरू हो रहा है. देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल शो यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में 7 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा. इस साल के ऑटो एक्सपो में लगभग 90-100 नए व्हीकल शोकेस होने की उम्मीद है. 5 और 6 फरवरी को ऑटो एक्सपो 2020 मीडिया के लिए होगा. आम लोगों की एंट्री 7 फरवरी से होगी. Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors, Kia, MG, Renault, M&M समेत कई अन्य दूसरी कंपनियां नए प्रोडक्ट लॉन्च के साथ-साथ अपने मौजूदा मॉडल के BS-VI वर्जन और कॉन्सेप्ट व्हीकल्स भी शोकेस कर रही हैं. इस बार ऑटो एक्सपो 2020 में हर दिन की थीम अलग-अलग रखी गई है. ये थीम एंटरप्राइज डे, गुडविल डे, फैमिली डे, वुमन पावर डे, ग्रीन डे और ड्राइविंग एक्सपीरियंस डे है.

Auto Expo 2020 के लिए टिकट BookMyShow.com पर ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं. इसके अलावा IEML- ग्रेटर नोएडा के बॉक्स ऑफिस और दिल्ली/एनसीआर के चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर भी एक्सपो टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

ऑटो एक्सपो यदि आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्टेशन तक अब मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है. नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन स्टेशन से एक्वा मेट्रो लाइन के जरिए नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं. यह स्टेशन एक्सपो वेन्यू से लगभग 650 मीटर दूर है.

यदि कोई दिल्ली से मेट्रो के जरिए आना चाहता है तो उसे संबंधित मेट्रो स्टेशन से बॉटेनिकल गार्डन आने वाली मेट्रो लेनी होगी और फिर वहां से एक्वा लाइन के जरिए नॉलेज पार्क 2 स्टेशन जाना होगा.

अगर आप दिल्ली से कार के जरिए एक्सपो मार्ट जाना चाहते हैं तो ​सबसे आसान रास्ता रिंग रोड से दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (DND) फ्लाइवे है. DND पार करने के बाद ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लेना होगा. इसके बाद साइनबोर्ड्स को फॉलो करते हुए एक्सपो मार्ट जाया जा सकता है.

Auto Expo का आयोजन हर दो साल में एक बार सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के सहयोग से किया जाता है. इसमें देश—दुनिया की ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हिस्सा लेते हैं.

