2020 Auto Expo: इन बाइक-स्कूटर्स की दिखेगी पहली झलक, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का भी रहेगा जलवा

ऑटो एक्सपो 2020 में कार कंपनियों के अलावा टू-व्हीलर कंपनियां भी नए व्हीकल्स को लाने वाली हैं. हालांकि इस बार के ऑटो एक्सपो (Auto Expo) में बहुत ज्यादा टू-व्हीलर कंपनियां शिरकत नहीं कर रही हैं. इस बार इस लिस्ट में केवल दो बड़े नाम सुजुकी और पियाजियो शामिल हैं. अन्य बड़ी कंपनियां जैसे होंडा, टीवीएस, यामाहा, हीरो मोटोकॉर्प आदि इस साल ऑटो एक्सपो में नहीं दिखेंगी.

ऑटो एक्सपो 2020 में सुजुकी और पियाजियो नए टू-व्हीलर्स के साथ दिखेंगी. सुजुकी की इंट्रूडर का ज्यादा पावरफुल वर्जन इस ईवेंट में अनवील हो सकता है. इसके अलावा छोटी वी-स्टॉर्म भी शोकेस हो सकती है. आइए जानते हैं अन्य लॉन्चिंग और अनवीलिंग के बारे में…

पिछले साल सुजुकी ने Gixxer SF 250 और Gixxer 250 के जरिए क्वार्टर लीटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रखा था. इस बार कंपनी इंट्रूडर का 250cc वर्जन पेश कर सकती है. अभी Intruder 155 उपलब्ध है. इसमें जिक्सर वाला 155cc इंजन है. इसी तरह 250cc इंट्रूडर में जिक्सर 250 वाला इंजन होगा. यह 249cc फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल पॉट मोटर होगी, जो 26 hp पावर और 22.6 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी. Intruder 250 की एक्स शोरूम कीमत 1.8 लाख रुपये रहने का अनुमान है.

इंट्रूडर 250 के अलावा सुजुकी V-Strom 250 को भी पेश कर सकती है. यह एक एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक होगी. इसमें भी जिक्सर 250 वाला इंजन मिलेगा. V-Strom 250 की कीमत लगभग 1.9 लाख रुपये रह सकती है. यह 19 इंच फ्रंट अलॉय व्हील्स और 17 इंच रियर अलॉय व्हील्स के साथ आ​ सकती है. सुजुकी

V-Strom 1050 को भी शोकेस कर सकती है, जो 107 hp पावर और 100 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकेगी. इसमें 1037cc BS-VI इंजन होगा. इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 14 लाख रुपये रहने का अनुमान है.

सुजुकी अपने Burgman Street स्कूटर का बड़ा इंजन वर्जन भी अनवील कर सकती है. लॉन्च होने पर इसका मुकाबला Aprilia SR 150 और Vespa SXL 150 से होगा.

Auto Expo में सुजुकी अपने मिडिल वेट लाइनअप में भी एक अन्य बाइक SV650 पेश कर सकती है. 645cc V-twin इंजन वाली इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 6 लाख रुपये रह सकती है.

पियाजियो का Aprilia ब्रांड ऑटो एक्सपो में अपने मॉडल्स के BS-VI वर्जन पेश कर सकता है. इनमें SR125 और SR160 के शामिल रहने की संभावना है. अप्रीलिया यह भी कह चुका है कि वह 150cc बाइक्स पर भी काम कर रहा है. इसे देखते हुए ईवेंट में RS150 और Tuono150 के अनवील होने की काफी संभावना है.

ओकिनावा की नई इलेक्ट्रिक बाइक Oki100 ऑटो एक्सपो में अनवील होगी. यह स्वैपेबल बैटरी पैक के साथ आएगी और 150 किमी तक की दूरी तय करने में सक्षम होगी. इस इलेक्ट्रिक बाइक की टॉप स्पीड 100 km/h होगी. इसके अलावा Ather Energy, Evolet Motors, Tork Motorcycles भी अपने इलेक्ट्रिक टू—व्हीलर ईवेंट में शोकेस करेंगे.

