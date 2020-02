Auto Expo 2020: Suzuki Katana 1000 भारत में अगले साल हो सकती है लॉन्च, Gixxer 250 और Burgman Street की भी दिखी झलक

Auto Expo 2020: ऑटो एक्सपो 2020 में सुजुकी ने पवेलियन में एक ऐसी बाइक शोकेस की है, जो बाइकिंग के दीवानों को निश्चित रूप से रोमांचित कर देगी. जी हां! हम बात कर रहे हैं Suzuki Katana 1000 की. इस बाइक को पहली बार Intermot 2018 में अनवील किया गया था. सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने बताया कि रेसिंग डीएनए के अनुसार कटाना एक पावरफुल बाइक होगी. कंपनी के अनुसार, सुजुकी कटाना में चार स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड GSX-S1000F वाला इंजन दिया गया है जो कि 999 cc, इन-लाइन फोर सिलेंडर इंजन है.

कटाना को भारत में कब लॉन्च किया जाए, कंपनी इसका आकलन कर रही है. यदि इसकी प्र​क्रिया पूरी होती है तो इसे CKD यूनिट के रूप में लॉन्च किया जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि यह बाइक अगले साल लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत करीब 12-14 लाख रुपये के बीच रह सकती है.

सुजुकी ने कटाना के अलावा अपने पवेलियन में सुजुकी Gixxer 250 और Burgman Street को भी शोकेस किया है. फिलहाल ये कलर कांसेप्ट मॉडल्स हैं. कंपनी का कहना है कि ऑटो एक्सपो 2020 में कस्टमर्स के फीडबैक के आधार पर मोटोजीपी कलर में Suzuki Gixxer 250 और Burgman Street की लॉन्चिंग के बारे में प्लान करेगी.

ऑटो एक्सपो में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया 23 प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रही है, जिनमें जिक्सर कप बाइक्स भी शामिल हैं. गिक्सर कप 2019 वर्जन के ये Gixxer SF 250 रेस यूनिट्स पवेलियन में वर्चुअल रियलिटी स्टेशन के रूप में उपलब्ध होंगे, जहां विजिटर दर्शकों को रेसट्रैक पर राइड के रोमांच का वर्चुअल रेसिंग अनुभव प्राप्त होगा.

