ऑटो इंडस्ट्री पर कोरोना का साया, डीलर्स के पास 10 दिनों के लिए ही ‘पर्याप्त स्टॉक’

Coronavirus Impact on Automobile Industry: चीन में फैले कोरोना वायरस का असर घरेलू वाहन उद्योग पर दिखने लगा है. टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एमजी मोटर इंडिया जैसी वाहन कंपनियों ने साफ कर दिया है कि चीन से कल-पुर्जों की आपूर्ति बाधित होने से दिक्कतें आने लगी हैं. जानकार भी मान रहे हैं कि अगर कोरोना के मामले जल्द कंट्रोल नहीं हुए तो आटो इंडस्ट्री से जुड़ी सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित होगी, जिससे प्रोडक्शन में बड़ी गिरावट आ सकती है. कोरोना वायरस का असर दुनियाभर में देखा जा रहा है. अबतक इस संक्रमण के चलते दुनियाभर में करीब 3000 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, इसके अबतक 90 हजार से ज्यादा मामले आ चुके हैं. फिलहाल चीन में इस खतरनाक वायरस का असर

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बिक्री एवं विपणन प्रमुख (वाहन खंड) विजय राम नाकरा ने एक बयान में कहा कि चीन से कल-पुर्जों की आपूर्ति में आ रही बाधाओं के कारण भारत स्टेज-6 वाहनों का उत्पादन प्रभावित हुआ है. इसका असर वाहनों के भंडार पर पड़ा है और अभी डीलर्स के पास बमुश्किल 10 दिनों की मांग की पूर्ति के लायक वाहन बचे हैं. नाकरा ने कहा कि मार्च में स्थितियों के सामान्य होने से पहले कुछ सप्ताह तक कल-पुर्जों की आपूर्ति में बाधाएं जारी रहने का अनुमान है. कंपनी की कुल बिक्री फरवरी महीने में 42 फीसदी गिरकर 32,476 यूनिट पर आ गई.

टाटा मोटर्स के निदेशक (बिक्री) राकेश सिदाना ने एक बयान में कहा कि एमजी जेडएस ईवी को बाजार में उतारे जाने के पहले महीने में ही शानदार प्रतिक्रिया मिली है और हम पहले ही उपभोक्ताओं को इसकी 150 से अधिक इकाइयों की आपूर्ति कर चुके हैं. उन्होंने कहा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण कंपनी की यूरोप और चीन की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. इससे फरवरी में उत्पादन तथा बिक्री पर असर पड़ा है. मार्च में भी बिक्री पर असर बना रहेगा. हालांकि उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मार्च अंत तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी.

टाटा मोटर्स लिमिटेड के प्रमुख (यात्री वाहन कारोबार) मयंक पारीक ने कहा कि चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण तथा एक महत्वपूर्ण वेंडर के संयंत्र में आग लगने से वाहनों का उत्पादन तथा थोक बिक्री पर असर पड़ा है. कल-पुर्जों की आपूर्ति बाधित होने से एमजी मोटर इंडिया की बिक्री भी फरवरी में महज 1,376 इकाइयां रही हैं.

इनसे उलट मारुति सुजुकी, हुंडई और टोयोटा किर्लोस्कर ने कहा है कि उन्हें चीन स्थित संयंत्रों से कल-पुर्जों की आपूर्ति बाधिक होने के कारण उत्पादन पर फिलहाल कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है. हालांकि इन कंपनियों ने कहा है कि वे स्थिति पर विशेषकर प्रमुख आपूर्तिकताओं पर कड़ी निगाहें बनाये हुए हैं, ताकि यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल परिस्थिति सामने आए तो उसका सामना किया जा सके.

