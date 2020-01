Audi Q8 ने भारत में की एंट्री, 1.33 करोड़ है कीमत; BMW X7 और Mercedes-Benz GLS से होगी टक्कर

Audi ने भारत में अपनी SUV Q8 को लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 1.33 करोड़ रुपये रखी गई है. भारत के प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में Audi Q8 का मुकाबला BMW X7 और Mercedes-Benz GLS से है. Audi Q8 के फ्रंट में एंग्युलर LED हैडलैंप्स और कंपनी की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है. इसके बैक में कूपे जैसी रूफलाइन है, जो इसे स्पोर्टी अपील वाला बनाती है. साथ में कनेक्टेड टेल लैंप्स और ट्विन एग्जॉस्ट पाइप हैं.

इंटीरियर की बात करें तो Audi Q8 में लेदर सीट हैं. कार के अंदर वर्चुअल कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर कंसोल पर ट्विन टचस्क्रीन सेटअप, पैनोरैमिक सनरूफ, टू जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंबियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग आदि फीचर्स हैं.

Audi Q8 में केवल 3.0 लीटर TFSI इंजन है. यह 340 hp पावर और 500 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. TFSI इंजन 48 V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ है. Audi Q8 में Quattro ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है. इस SUV की टॉप स्पीड 250 kmph है और यह केवल 5.9 सेकेंड्स में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है.

कंपनी ने तय किया है कि वह Q8 लाइनअप में डीजल इंजन नहीं देगी. उसका फोकस भारत में BS6 एमिशन नॉर्म्स को देखते हुए पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है.

Audi Q8 में 8 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं. कंपनी इस एसयूवी के साथ विभिन्न कस्टमाइजेशन पैकेज भी देगी. इसके तहत ब्रेक कैलिपर्स से लेकर लेदर पैकेज तक में कई तरह के विकल्प मिलेंगे. इसके अलावा एक्सटीरियर के रंगों को लेकर भी कई विकल्प होंगे.

