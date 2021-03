Audi ने लॉन्च किया S5 Sportback का नया वर्जन, 79.06 लाख रु कीमत

जर्मनी की प्रीमियम कार बनाने वाली कंपनी ऑडी (Audi) ने सोमवार को घरेलू बाजार में S5 Sportback कार का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है. इसे 79.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत में लॉन्च किया गया है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि पांच सीटर, चार डोर वाली स्पोर्ट्स कूप को एक पूरी तरह बिल्ट यूनिट के तौर पर लाया गया है. इसमें आगे कहा गया है कि ऑडी इंडिया की टियर-II और टियर-III शहरों में डिमांड बढ़ी है, जो आगे चलकर और तेज होने की उम्मीद है.

लेटेस्ट Audi S5 Sportback में 3.0 लीटर का ट्विन टरबो TFSI पेट्रोल इंजन है. गाड़ी फ्लैट-बॉटम्ड स्टीरिंग व्हील, स्पोर्ट फ्रंट सीट्स, वर्चुअल कोकपिट प्लस, अपडेटेड मल्टीमीडिया इंटरफेस सिस्टम और panoramic ग्लास सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ आती है.

ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिलोन ने कहा कि Audi S5 Sportback इस साल का दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च है और वे भारत में इसे लॉन्च करने को लेकर उत्सुक हैं. उनके मुताबिक, Audi S5 Sportback अपनी अलग स्टाइलिंग, रोजाना इस्तेमाल करने की क्षमता और पांच सीट के साथ आरामदायक होने की वजह से आकर्षित करती है. उनके मुताबिक, Audi S5 Sportback के आने से देश में कंपनी का परफॉर्मेंस कार पोर्टफोलियो और मजबूत होगा. उन्होंने बताया कि टियर-II और टियर-III शहरों में भी उनकी बिक्री बढ़ रही है और साल के दौरान इसमें और तेजी आने की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा कि ऑडी इंडिया के लिए 2021 बहुत उत्सुक करने वाला साल है और ग्राहक ब्रांड के बारे में आगे चलकर रोमांचित होंगे.

S5 Sportback भारत में BMW M340i xDrive को सीधी टक्कर देगी. हालांकि, इंपोर्टेड CBU मॉडल होने की वजह से ऑडी ने इसकी कीमत ज्यादा रखी है. M340i xDrive सीमित संख्या में उपलब्ध होगी, इसकी कीमत ऑडी की कार से काफी कम 62.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

