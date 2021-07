लेक्ट्रिक सेगमेंट में भी फर्राटा भरेंगीं Audi की कारें , e-tron सीरीज के तीन मॉडल लॉन्च

लग्जरी कार बनाने वाली जर्मन कंपनी Audi ने आज गुरुवार 22 जुलाई को तीन ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी लांच किया है. ये सभी गाड़ियां ई-ट्रॉन रेंज के तहत लांच किए गए हैं. इनकी कीमत 99.99 लाख रुपये से शुरू होगी. ऑडी इंडिया ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक e-Tron 50 की कीमत 99.99 लाख रुपये, e-Tron-55 की कीमत 1.16 करोड़ रुपये और e-Tron Sportback 55 की कीमत 1.18 करोड़ रुपये तय की गई है. ये एक्स-शोरूम प्राइस हैं. इन कारों के लांच के साथ ऑडी भारत में इलेक्ट्रिक कार सेग्मेंट में प्रवेश किया है. कंपनी जल्द ही अपने अगले ईवी का भी ऐलान करेगी. कंपनी ग्राहकों को ऑफ्टर सेल्स, चार्जिंग और ओनरशिप समेत कुछ बेनेफिट्स और पैकेज भी ऑफर कर रही है. ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लन ने जानकारी दी कि कंपनी 3 साल का बॉयबैक ऑफर दे रही है.

ऑडी इंडिया डीलरशिप्स पर चरणबद्ध तरीके से 50 किलोवॉट फास्ट चार्जर तैनात किए जाएंगे. देश भर के 75 प्रमुख शहरों में 100 से अधिक चार्जर्स इंस्टॉल किए जाएंगे जिसे डीलर्स कुछ शुल्क लेकर अन्य ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर सकेंगे. कंपनी का कहना है कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ‘myAudi Connect’ ऐप और ऑडी इंडिया वेबसाइट पर एक सेक्शन ‘Chargers near me’ का एक्सेस अन्य कंपनियों के इलेक्ट्रिक कार यूजर्स को भी उपलब्ध कराया जाएगा.

