देश में 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी Audi की कारें, बढ़ती इनपुट कॉस्ट और रुपये में कमजोरी है वजह

अगले साल से भारत में Audi की कारें महंगी होने वाली हैं. इसकी घोषणा कंपनी की ओर से की गई है. कीमत में बढ़ोत्तरी की वजह बढ़ती इनपुट कॉस्ट और रुपये में आ रही कमजोरी बताई जा रही है. कंपनी का कहना है कि Audi A6, Q8 आदि कारों के दाम में 1 जनवरी 2021 से 2 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी होने वाली है.

Audi India के हेड बलबीर सिंह ढिल्लन का कहना है कि Audi India में हम ग्राहकों को बेस्ट देने की कोशिश में रहते हैं. लेकिन बढ़ती इनपुट कॉस्ट और रुपये में उतार-चढ़ाव ने हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर पर दबाव पैदा कर दिया है और हमें कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है. 1 जनवरी 2021 से हमारे मॉडल्स की एक्स शोरूम कीमतें 2 फीसदी तक बढ़ जाएंगी. हालांकि हमने विभिन्न स्तरों पर बढ़ी लागत के असर को केवल खुद तक रखने की कोशिश की लेकिन मौजूदा हालात में ग्रोथ बनाए रखने के लिए कीमत बढ़ाना अनिवार्य हो गया है.

आगे कहा कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि ग्राहक पर बोझ कम पड़े. ग्राहकों पर बढ़ोत्तरी का एक छोटा हिस्सा ही पास ऑन किया जा रहा है. कंपनी ग्राहकों को कई सर्विस पैकेज की पेशकश कर रही है ताकि उन्हें कार आसानी रहे.

Audi India ने हाल ही में Q8 सेलिब्रेशन एडिशन मॉडल लॉन्च किया है. Audi Q8 सेलिब्रेशन एडिशन की एक्स शोरूम कीमत 98.98 लाख रुपये है. Audi की सबसे छोटी SUV Q2 भी हाल ही में लॉन्च हुई है. यह ‘Peace of Mind’ पैकेज के साथ आ रही है, जिसमें 5 साल का सर्विस पैकेज, 2+3 साल की एक्सटेंडेट वॉरंटी और रोडसाइड असिस्टेंस शामिल है. इस साल कंपनी ने RS7 Sportback, RS Q8 और A8L को भी उतारा है. ये सभी पेट्रोल मॉडल हैं. इनके सहारे Audi India इस फेस्टिव सीजन में बिक्री में तेजी की उम्मीद कर रही है. Audi A6 जैसी कुछ कारों पर ग्राहकों को सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स की पेशकश भी की जा रही है. इसके बारे में अधिक जानकारी निकटतम Audi इंडिया डीलरशिप से ली जा सकती है.

